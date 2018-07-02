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Nijerya'da sıtma ile mücadele

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.07.2018 14:37 | Son Güncelleme

UNICEF, Borno eyaletinde 358 bin cibinlik dağıtacak

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'nın kuzeydoğusunda sıtmaya neden olan sivrisineklerin önlenmesi için yüz binlerce cibinlik dağıtacak.

UNICEF'in Nijerya Basın Sözcüsü Kusali Kubwalo, yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde sıtma ile mücadele kapsamında eyalete bağlı 4 bölgede çocuklu ailelere 358 bin cibinlik dağıtacaklarını bildirdi.

Çocuk ve hamile kadınların sıtmadan daha fazla etkilendiğinin altını çizen Kubwalo, sivrisinekleri engelleyecek cibinliklerin 5 yaş altındaki çocuklara ve emziren annelere dağıtılacağını kaydetti.

Boko Haram terör örgütünün yoğun faaliyet gösterdiği Borno eyaletinde, halk yetersiz beslenme ve hijyensiz ortamın yanı sıra sıtma gibi birçok hastalığa maruz kalıyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) rapora göre, Borno eyaletinde, son bir yılda 3,7 milyon kişi sıtmadan etkilendi.

Bölgede her hafta yaklaşık 8 bin 500 sıtma vakasının ortaya çıktığı belirtilen raporda, hükümetin sıtma ile mücadelede etkili adımlar atması gerektiği vurgulandı.

Nijerya'da halk sağlığı açısından ilk sıradaki tehdit olarak görülen sıtmayı önlemek için cibinlik kullanılması tavsiye ediliyor.

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