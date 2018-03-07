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Nijerya'da "teşhis edilemeyen hastalık" salgını

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.03.2018 21:09 | Son Güncelleme

Jigawa eyaletinde son 2 haftada ağrılar, bayılma ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 30 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son 2 haftada 30 kişi, teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, kuzeydeki Jigawa eyaletine bağlı Majia kentinde, son 2 haftada, 30 kişi baş ve vücut ağrısı, bayılma ve yüksek ateş şikayetinin ardından yaşamını yitirdi.

Nijerya Sağlık Komisyonu Başkanı Abba Zakari yaptığı açıklamada, teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 30 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin hastanelik olduğunu belirtti.

Zakari, hastalığa ilişkin testler yapılmaya başlandığını, yakın zamanda bölgeyi ziyaret edeceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya teşhis edilemeyen hastalık

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