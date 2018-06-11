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Nijerya'da yetersiz beslenmeden 25 çocuk öldü

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.06.2018 19:51 | Son Güncelleme

Ülkede 4 ayda 25 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeyinde bulunan Jigawa Eyaletinde yetersiz beslenme nedeniyle 4 ayda 25 çocuk hayatını kaybetti ve yaklaşık 19 bin çocuk da tedavi altına alındı.

Eyaletin Beslenme Dairesi Müdürü Saidu Ömer, yaptığı yazılı açıklamada, 4 ayda 25 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Ömer, açıklamasında, "Yetersiz beslenme nedeniyle 2018'in ocak ayı ile nisan ayı arasında eyalette 18 bin 652 çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve bu çocuklardan en az 25'i hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Eyalet yönetimi ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ortak yürütülen çalışmalar kapsamında 2017'de 10 bin çocuğa gıda desteği verildiğini dile getiren Ömer, gıda yetersizliği ile mücadele etmek için bölge güvenliğinin sağlanması ve daha fazla yardım yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Yaklaşık 200 milyon insanın yaşadığı Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da etnik çatışmalar, terör, salgın hastalıklar ve kıtlık ve ekonomik yolsuzluklar nedeniyle yüz binlerce insan açlık sınırının altında yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
yetersiz beslenme

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