Nijerya'daki kolera salgını

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Adamawa ve Katsina eyaletlerinde, son bir ayda kolera salgını nedeniyle 49 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) Adamawa Koordinatörü Dr. Amos Ujulu, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Mubi ve Maiha bölgelerinde son bir ayda 30 kişinin öldüğünü belirtti.
Ujulu, bölgelerde 1564 kolera vakası tespit edildiğini ve yaklaşık 500 kişinin tedavi altında olduğunu kaydetti.
Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Adamawa eyaletindeki kolera salgınını önlemek amacıyla aşı kampanyası başlatıldığını, eyalete 750 bin doz kolera aşısı ve sağlık çalışanı gönderdiğini bildirdi.
Katsina Eyalet Kamu Sağlığı Direktörü Mariatu Usman ise eyalete bağlı Funtua ve Kusada bölgelerinde son 2 haftada 181 kolera vakası tespit edildiğini, 19 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Ülkede son 2 ayda yaklaşık 2 bin kolera vakası tespit edilmiş, 96 kişi yaşamını yitirmişti.
Nijerya'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor. Söz konusu bölgelerdeki halk, içme suyu ihtiyacını hayvanların da kullandığı sulardan karşılıyor.
İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!
İlginç savunma! 'Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık’
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...
Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!
İYİ Parti'den 'Gültekin Uysal' açıklaması
15 yaşındaki kız bir anda komaya girdi! Ailesi nedenini öğrenince şok geçirdi
Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu
Hem kanser, hem hamile olduğunu öğrendi! Aldığı karar şoke etti
Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!
Galaxy S9 fiyatında büyük indirim!
Okuyucu Yorumları 0 yorum