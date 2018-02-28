Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki Lassa sıtması salgınında 72 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan salgında iki ayda 72 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, 18 eyalette 2 bin 845 vaka tespit edildiği belirtildi.
Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.
Yetkililer, halka, temizlik konusunda daha dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas kurmamaları tavsiyesinde bulunuyor.
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