Nijeryalı gençlerin yüzde 10'u HIV taşıyıcısı

Nijerya'da gençlerin yüzde 10'unun, İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıdığı ortaya çıktı.
Nijerya Ulusal AIDS Kontrol Programı (NACA) Müdürü Sani Aliyu, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde, başkent Abuja'da HIV/AIDS'le mücadele kapsamında düzenlenen konferans sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Aliyu, "Ülke genelinde 1 milyondan fazla kişi HIV/AIDS virüsü taşıyor ve bunların yüzde 10'u gençlerden oluşuyor." dedi.
Nijerya'nın, gençler arasında HIV/AIDS virüsü taşıma oranında dünyada 2'nci sırada olduğunu belirten Sani Aliyu, "Nijerya'da 14-24 yaş arasında 240 bin genç bu virüse yakalandı ve sayıları giderek artıyor. Bunun en önemli nedeni ise HIV/AIDS konusundaki bilincin az olması." ifadelerini kullandı.
Konferansta konuşan UNICEF Nijerya Temsilcisi Fall ise dünyada HIV/AIDS ile mücadele kapsamında Nijerya'nın önemli bir ülke olduğuna vurgu yaparak, "Gençlerin yüzde 10'u virüsü taşıyor ve sayının azaltılması için çözüm bulmak gerekiyor." diye konuştu.
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