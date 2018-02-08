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Nilüfer Belediyesi personeline avantajlı sağlık hizmeti

SAĞLIK HABERLERİ | 08.02.2018 11:02 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ziyaret ettiği MEDICANA Bursa Hastanesi’nde personelin avantajlı sağlık hizmetlerinden yararlanacağı protokole imza attı.Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz ay kapılarını açan MEDICANA Bursa Hastanesi’ni ziyaret etti.

Nilüfer Belediyesi personeline avantajlı sağlık hizmeti

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ziyaret ettiği MEDICANA Bursa Hastanesi’nde personelin avantajlı sağlık hizmetlerinden yararlanacağı protokole imza attı.
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz ay kapılarını açan MEDICANA Bursa Hastanesi’ni ziyaret etti. Başkan Bozbey, ziyaret sırasında hastanede tedavi gören hastalara da acil şifalar diledi. Ziyarette Nilüfer Belediyesi personeli için de protokol imzalandı. Başkan Bozbey, MEDICANA Bursa Hastanesi İcra Kurlu Başkanı Engin Bozkurt ve Genel Müdür Dr. Necip Kozalı ile birlikte Nilüfer Belediyesi personeli ile birinci derece yakınlarının MEDICANA Bursa Hastanesi’ndeki avantajlı sağlık hizmetlerinden yararlanacağı protokole imza attı.

Nilüfer Belediyesi personeline avantajlı sağlık hizmeti

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