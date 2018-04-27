Normal doğuma teşvik için suda doğum yöntemi

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da düzenlenen anne ve bebek ölümlerini önleme çalıştayına katılan Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Elif Güler Kazancı, suda doğumun kasları rahatlattığını ve müzik dinletilmesiyle annenin gerginliğinin de azaldığını belirterek, normal doğumun tercih edilmesi için suda doğumu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Manisa'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Anne ve Bebek Ölümlerini Önleme Çalıştayı' düzenlendi. Bir otelde düzenlenen çalıştaya Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Elif Güler Kazancı, Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, öğretim üyeleri, kadın doğum uzmanları ve ebeler katıldı. Çalıştayda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, anne ve bebek ölümlerinde Manisa'nın Türkiye ortalamasının birkaç puan üstünde olduğunu belirtip, bu oranı sıfıra düşürmeyi hedeflediklerini açıkladı. İl Sağlık Müdürü Yemenici, "Suda doğumla ilgili çok güzel faaliyetlerimiz var. Diğer hastanelerimizde de bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Kadınları normal doğuma özendirmeyi, farkındalık yapmayı amaçlıyoruz" dedi. Akhisar'da açılan suda doğum ünitesinde bir ay içinde 10 kadının doğum yaptığı belirtildi.

TEN TEMASI ANNE SÜTÜNÜ ARTIRIYOR

Çalıştayda konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Elif Güler Kazancı da, Türkiye genelinde 28 haftanın üstünde bebek ölüm oranının binde 7.3, anne ölüm oranının da yüzbinde 14.4 olduğunu açıkladı. Kazancı, Manisa'da da 2017 yılında anne ölüm oranını yüzbinde 15.64 olduğunu belirterek, ülke genelinde anne ölüm nedenlerinde kalp rahatsızlıklarının ve kanamanın ilk sıralarda yer aldığını kaydetti. Ülke genelinde sezeryan doğum oranının da 2017 yılı verilerine göre yüzde 55'lerde olduğunu kaydeden Kazancı, "Özellikle anne dostu hastanelerin oluşturulması, annelerin doğum öncesi ve sonrası bilgilendirilmesi, kadın doğum uzmanlarının eğitilmesiyle sezeryan oranını düşürmeyi amaçlıyoruz. Anne doğum yaparken eşinin ya da bir yakınının eşlik etmesi çok önemli. Yeni düzenlenen alanlarla mahremiyet var. Normal doğumların artmasını ümit ediyoruz. Anne ve bebeğin ilk 5 dakika içindeki ten teması, anne sütünü artıran, kanamayı engelleyen bir durumdur. Bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirerek, alerjik hastalıklardan korunuyor. O yüzden en sağlıklısı en doğal olanıdır" diye konuştu.

SUDA DOĞUM TEŞVİK EDİLİYOR

Normal doğum için devlet hastanelerinde suda doğum ünitelerinin kurulmaya başlandığını dile getiren Kazancı, suda doğumu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Kazancı, "Suda doğum ünitelerinin geliştirilmesi ve normal doğumu teşvik eğitimleriyle normal doğuma yönlendirmeye çalışıyoruz. Suda doğum özellikle kasları rahatlaması, orada müzik terapinin de uygulanması stresi, anksiyeteyi, gerginliği azaltarak doğumun kolaylaşmasını sağlıyor. Devlet hastaneleri içinde Manisa Akhisar'da, İzmir'de, Ankara'da ve Bursa'da var. Doğum sürecinin daha rahat geçirilmesi için suda doğumu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

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