"Normal doğumların artmasını ümit ediyoruz"

Kamu Hastaneler Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Leyla Arıcı da dünyada doğurganlık çağındaki kadınların en yaygın ölüm nedeninin gebelik, doğum ve lohusalık sürelerinde meydana gelen komplikasyonlar olduğunu söyledi.

Bu ölümlerin yaklaşık 3'te 2'sinin önlenebilir nedenlerle meydana geldiğini belirten Arıcı, "Dünyada her gün yaklaşık 830 annemizi gebelik ve doğuma bağlı olarak kaybediyoruz. Yani dünyada her gün 830 anne ölüyor. Her ölüm hüzün verir, bebek ölümü de hüzün verir. Anne ve bebek ölümleri hüzün verir." diye konuştu.