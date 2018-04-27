MANİSA (AA) - Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Elif Güler Kazancı, sezaryen oranını düşürmeyi amaçladıklarını bildirdi.
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir otelde düzenlenen "Anne ve Bebek Ölümlerini Önleme Çalıştayı"nda konuşan Kazancı, anne ve bebek ölümlerinin sayılardan ibaret bir gösterge olmadığını, bu nedenle hem bebek hem de anne ölümleri için mücadele edeceklerini vurguladı.
Ülke genelinde sezaryen doğum oranının 2017 yılı verilerine göre yüzde 55'lerde olduğunu belirten Kazancı, şöyle konuştu:
"Özellikle anne dostu hastanelerin oluşturulması, annelerin doğum öncesi ve sonrası bilgilendirilmesi, kadın doğum uzmanlarının eğitilmesiyle sezaryen oranını düşürmeyi amaçlıyoruz. Anne doğum yaparken eşinin ya da bir yakınının eşlik etmesi çok önemli. Yeni düzenlenen alanlarla mahremiyet var. Normal doğumların artmasını ümit ediyoruz. Anne ve bebeğin ilk 5 dakika içindeki ten teması anne sütünü artıran, kanamayı engelleyen bir durumdur. Bebeğin bağışıklık sistemi güçlenerek alerjik hastalıklardan korunuyor. O yüzden en sağlıklısı en doğal olanıdır."
Kamu Hastaneler Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Leyla Arıcı da dünyada doğurganlık çağındaki kadınların en yaygın ölüm nedeninin gebelik, doğum ve lohusalık sürelerinde meydana gelen komplikasyonlar olduğunu söyledi.
Bu ölümlerin yaklaşık 3'te 2'sinin önlenebilir nedenlerle meydana geldiğini belirten Arıcı, "Dünyada her gün yaklaşık 830 annemizi gebelik ve doğuma bağlı olarak kaybediyoruz. Yani dünyada her gün 830 anne ölüyor. Her ölüm hüzün verir, bebek ölümü de hüzün verir. Anne ve bebek ölümleri hüzün verir." diye konuştu.
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