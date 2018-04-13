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Normal yolla doğum yaptırma oranı yüksek olan hekimlere başarı belgesi verildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2018 15:41 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen “Sezaryen, Anne, Bebek Eylem Planı” kapsamında “Normal yolla doğum yaptırma oranı yüksek olan hekimlere başarı belgesi verildi.Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kamu hastanelerinde görev yapan ve 2017 yıllı içerisinde normal yolla doğum yaptırma oranı yüksek olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Hekimlere İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen törenle başarı belgeleri verildi.İl Sağlık Müdürlüğünde oluşturulan komisyon tarafından belirlenen hekimler, 2014-2017 Stratejik Planında yer alan 2017 yılı hedef değeri olan yüzde 17 Primer Sezaryen yüzde 27 Sezaryen Doğum oranındaki hekimler oldu.Antalya Kepez Devlet Hastanesinde görev yapan Opr.

Normal yolla doğum yaptırma oranı yüksek olan hekimlere başarı belgesi verildi

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen “Sezaryen, Anne, Bebek Eylem Planı” kapsamında “Normal yolla doğum yaptırma oranı yüksek olan hekimlere başarı belgesi verildi.
Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kamu hastanelerinde görev yapan ve 2017 yıllı içerisinde normal yolla doğum yaptırma oranı yüksek olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Hekimlere İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen törenle başarı belgeleri verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünde oluşturulan komisyon tarafından belirlenen hekimler, 2014-2017 Stratejik Planında yer alan 2017 yılı hedef değeri olan yüzde 17 Primer Sezaryen yüzde 27 Sezaryen Doğum oranındaki hekimler oldu.
Antalya Kepez Devlet Hastanesinde görev yapan Opr. Dr. Mustafa Sağlam ve Opr. Dr. Sıla Palta Karıklar ile Antalya Atatürk Devlet Hastanesinde görev yapan Opr. Dr. Ali Demirörs’ e başarı belgesi İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür tarafından verildi.
Bakanlığın desteği ile sezaryen oranlarını düşürmek için Antalya’da yapılan çalışmalar doğrultusunda bağlı kamu hastanelerinde 2017 yılı içerisinde toplam doğum sayısı 13 bin 878 ile primer sezaryen oranı yüzde 18, sezaryen oranı yüzde 49 olarak gerçekleşti. Bu oranların 2017 yılı Türkiye genelinde yapılan 1 milyon 325 bin 783 doğumda yüzde 26’lik primer sezaryen ve yüzde 59’luk sezaryen ortalamasının altında olduğu bildirildi.

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