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Nöroloji Uzmanı Dr. Er: Alzheimer, kadınlarda erkeklerden 2 kat fazla görülüyor

SAĞLIK HABERLERİ | 26.01.2018 14:21 | Son Güncelleme 5 saat önce

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Nöroloji Uzmanı Dr. Didem Er, Alzheimer'ın kadınlarda erkeklerden 2 kat daha fazla görüldüğünü belirterek, "Ailesinde birinci derecede Alzheimer hastalığı olan yakını var ise risk, 4 kat daha fazla artıyor" dedi.

Medicana Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Didem Er, Alzheimer hastalığı ve nedenleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye Alzheimer Derneği'nin yaptığı araştırmada Türkiye'de 600 bin ailenin Alzheimer hastalığıyla mücadale ettiğini ve hastalığın 60 ile 85 yaş arasında görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Didem Er, şunları söyledi:

"Alzheimer hastalığı beynin zihinsel, hafıza ve bilinçsel fonksiyonlarında kayba neden olan bir beyin hastalığıdır. Daha çok 60 ile 85 yaşlarında görülen bir hastalıktır. Hastalığa neden olan şeyin, beynin üzerinde anormal bir protein birikimi olduğunu biliyoruz. Bu anormal protein hücreler arası bağlantıyı kopararak beynin dokusunda bir küçülmeye sebep olmaktadır. Ülkemizde Türkiye Alzheimer Derneği'nin verilerine göre, 600 bin aile Alzheimer hastalığı ile uğraşmaktadır. Özellikle insan ömrünün uzaması, yaşlı popülasyonunun artmasıyla da Alzheimer hastalığının da artması yönünde bir artış beklenmektedir. Alzheimer hastalığının normal bir yaşlanmanın sonucu olmadığını bilmeliyiz. Normal yaşlılıkta da aslında beyinde bazı değişiklikler ve küçülme bekliyoruz. Ancak hiçbir zaman hastanın günlük aktiviteleri ve hastanın bilinçsel fonksiyonlarında bozulma beklemiyoruz. Ama, Alzheimer hastalığında yeni bilgileri öğrenmede belirgin bir güçlüğü olmaktadır."

'KADINLARDA ERKEKLERDEN 2 KAT FAZLA GÖRÜLÜYOR'

Hastalığın kadınlarda erkeklere oranla 2 kat fazla görüldüğünü söyleyen Uzm. Dr. Er, "Alzheimer hastalığına sebep olan bazı risk faktörlerimiz vardır. Kadınlarda erkeklerden 2 kat daha fazla görülüyor. Ailesinde birinci derecede Alzheimer hastalığı olan yakını var ise risk, 4 kat daha fazla artıyor. Vücudumuzda kolesterol taşıyan bir protein var. Alzheimer hastalarında bu proteinin yüzde 35 ile 60, normal insanlarda ise yüzde 16 olarak pozitif olduğunu biliyoruz. Kafa travması yaşamış insanlarda Alzheimer'ı sık sık görüyoruz. Özellikle stres, depresyon ve az uyuyan insanlarda Alzheimer hastalığının daha sık görüldüğünü de biliyoruz. Obezite, alkol ve sigara tüketimi de Alzheimer için çok büyük bir risk" diye konuştu.

KORUNMA YÖNTEMLERİ

Hastalıktan korunma yöntemlerini de anlatan Uzm. Dr. Didem Er, "Alzheimer hastalığından korunabileceğimiz yollar var. Aktif spor ve egzersiz muhakkak gereklidir. İnsanların merak ve becerilerini geliştirebilecek aktivitelerin içerisinde bulunulabilir. Sosyal hayat içerisinde yer almalarının da Alzheimer hastalığını belirgin şekilde azalttığını biliyoruz. Alzheimer hastalığı beyinde yavaş yavaş kayba sebep olan bir hastalık. İyi bir yaşam tarzı belirlemek, hazır ve fastfood gıdalardan uzak durarak, Akdeniz diyeti dediğimiz besinlerle beslenilebilir. Sebze ve yeşilliğin ağır olduğu gıdalarla beslenmek lazım. 6-8 saat uyku uyunmalıdır" dedi.

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