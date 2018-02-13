Nöroloji Uzmanı Dr. Sandıkçı’dan, MS hastalığı açıklaması

Denizli Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Yüksel Sandıkçı, MS (Multipl Skleroz) hastalığının başlangıç belirtilerinin kişiden kişiye değiştiğini ve en sık gözlenen belirtilerin tek gözde görme kaybı, bulanık görme, çift görme, kol ve bacaklarda uyuşma baş dönmesi, dengesizlik ve sık idrara çıkma olduğunu ifade etti. MS hastalığının çoğunlukla 20-40 yaş aralığında ortaya çıktığını kaydeden Sandıkçı, 15 yaşından önce ve 60 yaşından sonra hastalığın nadir görüldüğünü belirtti. Hastalığa kadınlarda erkeklere göre, 2-3 kat daha fazla rastlandığını vurgulayan Dr. Sandıkçı, sinir hastalığı olarak nitelendirilen MS hastalığı, beyin ve omuriliği olumsuz yönde etkilediği için tedavide geç kalındığında ilerleyen yıllarda kişide görme kaybı, denge ya da yürüme bozukluğu ve peltek konuşma gibi kalıcı sorunlara neden olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de yaklaşık 40 bin MS hastası bulunduğu ve bu hastalığın genç erişkinlerde en sık görülen nörolojik rahatsızlıklardan biri olduğunu aktaran Dr. Sandıkçı, “MS hastalığı, bağışıklık sisteminin bilinmeyen bir sebeple tetiklenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Merkezi sinir sisteminde sinir liflerini çevreleyen ve koruyan ‘miyelin’ isimli bir tür kılıf vardır ve bu kılıf yok olduğunda veya hasar gördüğünde, sinirlerin uyarıları iletme kapasitesi kesintiye uğrar sinirler boyunca mesajların iletimi engellenir. Bu mesajlar bilinçli ve bilinçsiz tüm hareketlerimizi kontrol eder. MS mesajların düzgün bir şekilde iletilmesini bozar. Vücut fonksiyonları kontrol edilemez hale gelir, çünkü masajlar gerektiği gibi iletilemez, mesajlar yanlış bölgeye gider ve vücut beynin gönderdiği komutları yapamaz. MS genellikle alevlenmeler, düzelmeler şeklinde seyrederken, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol edilebilmektedir. Özellikle hastalığın başlangıç evresinde belirtilerin kendiliğinden geçmesi nedeniyle hastalar hekime başvurmakta geç kalmaktadır. MS’in başlangıç dönemlerinde tam bir düzelme gözlenirken, az sayıda hastada baştan itibaren düzelmeler olmaksızın kötüleşme söz konusu olabilir” dedi.

“MS hastalığının belirtileri her hastada birbirinden farklı olabilmektedir”

Dr. Sandıkçı, MS’in başlangıç belirtilerinin kişiden kişiye değişmekle birlikte, en sık gözlenen belirtilerin tek gözde görme kaybı, bulanık görme, çift görme, kol ve bacaklarda uyuşma veya güçsüzlük, baş dönmesi, yorgunluk, dengesizlik ve sık idrara çıkma olduğunu söyledi. Sandıkçı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu belirtilerin atak olarak kabul edilebilmesi için en az 24 saat sürmeleri gerekir. Aniden ortaya çıkan ve birkaç gün sürüp düzelen görme, konuşma sorunları ya da yazının kötüleşmesi gibi belirtiler MS hastalığının işareti olabiliyor. MS hastalığının belirtileri her hastada birbirinden farklı olabilmektedir, çünkü MS belirtileri beyinde tutulan bölgeye bağlı olarak değişmektedir. Hastalık ne kadar erken başlarsa o kadar ağır seyretmektedir. MS atağı geçiren hasta hayatı boyunca başka bir atak geçirmeyebileceği gibi değişken sıklıkta atak yaşayabilmektedir. MS belirtileri, rahatsızlığın erken evrelerinde geçici ataklar şeklinde ortaya çıkarken, tedavide geç kalındığında ilerleyen yıllarda görme kaybı, denge ya da yürüme bozukluğu ve peltek konuşma gibi bazı belirtiler kalıcı olarak yerleşebilir. Bu nedenle MS belirtilerini iyi tanımak ve zamanında hekime başvurmak çok önemlidir. Erken dönemde başlanan MS hastalığı tedavisi hastalığın ileride hasar bırakmasını engellemektedir. Ayrıca ataklar geçtiğinde ‘nasıl olsa düzeldim’ düşüncesiyle tedaviyi bırakmamak gerekir.

Yapılan tetkikler sonrasında beyinde görülen plakların sayısı MS hastalığının seyrini ve derecesini göstermektedir. MS’in kesin tedavisi olmasa da, erken tanı ve tedaviyle rahatsızlığın ilerlemesinin önüne geçilebilir. Tedavinin amacı; atak sıklığı ile rahatsızlığın şiddetini azaltmak ve kalıcı hasar oluşmasını önlemektir.”