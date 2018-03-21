Nöroloji uzmanından alzheimer uyarısı

Yaşlılığın insan hayatında fiziksel ve ruhsal değişimlerin görüldüğü bir dönem olduğunu bildiren Nöroloji Uzmanı Dr. Esra Mıhçıoğlu, 65 yaş üstü 100 kişiden 8’inde alzheimer tespit edildiğini söyledi. Dr. Mıhçıoğlu, "Kişinin karakterine de yansıyan bu değişimleri kabul etmesi ve bunlara uyum sağlaması bazı zorlukları beraberinde getirebiliyor" dedi.

Zihnin işlevlerinin kaybetmesiyle ortaya çıkan demansa neden olan hastalıklar içinde ilk sırada alzheimer hastalığının geldiğini bildiren Acıbadem Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Esra Mıhçıoğlu, bu dönemde yaşlılığın doğası gereği kendini sosyal hayattan izole ettiğini, duygulanma bozuklukları ortaya çıktığını ve direncinin azaldığını bildirdi. Mıhçıoğlu, "Beyin de şüphesiz bu yıpranmadan payını alıyor. Sağlıklı düşünemez, uygun tepkiler gösteremez, kendi organlarına hükmünü geçiremez hale gelişebiliyor. Ayrıca, yaşlılığın getirdiği hastalıklar, özellikle demans/alzheimer ise bu dönemin daha da güçleşmesine neden oluyor. Hastalığının görülme sıklığı yaşla birlikte artıyor ve 65 yaş üstü 100 kişiden 8’inde alzheimer tespit ediliyor. Bu nedenle yaşlılığın doğal sonucu olarak yaşanan unutkanlıkların alzheimer’e işaret edip etmediği de en çok merak edilen hatta endişe edilen konular arasında yer alıyor. Yaşa bağlı unutkanlığın depresyon, vitamin eksikliği veya tiroit problemleri gibi farklı nedenleri olabilir. Ayırıcı tanı için mutlaka hekim tarafından değerlendirilmesi gereklidir" dedi.

Acıbadem Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Esra Mıhçıoğlu, alzheimer ile yaşlılığa bağlı unutkanlık arasındaki farkı ise şöyle sıraladı:

"Yeni öğrendiklerini unutuyor mu? Alzheimer’ın en sık görülen belirtilerinden birini bellek kaybı ve özellikle de yeni öğrenilmiş bilginin unutulması oluşturuyor. Ayrıca hastanın önemli tarihleri veya olayları unuttuğu, aynı bilgiyi tekrar tekrar sorduğu gözleniyor. Eskiden kendilerinin çözümlediği şeyler için giderek artan bir şekilde hatırlatıcı notlardan, elektronik cihazlardan veya aile bireylerinden yardım alma ihtiyacı duymaya başlıyor. Tipik yaşa bağlı unutkanlıkta ise kişi zaman zaman isimlerin veya randevuları unutsa da daha sonra hatırlayabiliyor.

Plan yapmakta zorlanıyor mu? Alzheimer’lı kişiler bir plan veya hesaplama yaparken becerilerinin değiştiğini fark edebiliyor. Bildikleri bir yemek tarifini uygulamakta veya aylık faturaları takip etmekte sorunlar yaşayabiliyor. Konsantre olmakta zorlanabildikleri için eskiye kıyasla kendi yürüttükleri işler daha uzun sürebiliyor. Tipik yaşa bağlı unutkanlıkta ise gelirini giderini dengelemekte zorlanan yaşlıların zaman zaman hatalar yapabildikleri gözlense de hayatları çok fazla etkilenmiyor.

Bildiği işleri tamamlayamıyor mu?: Alzheimer’lı hastaların sıklıkla günlük görevlerini tamamlamakta zorlandıkları gözleniyor. Bazen tanıdık yerlere özel araçları ile ulaşmakta, bütçelerini yönetmekte veya en sevdikleri oyunların kurallarını dahi hatırlamakta sorun yaşayabiliyor. Tipik yaşa bağlı unutkanlıkta ise kişiler, zaman zaman bir mikrodalga fırın veya televizyon ayarları gibi görece daha karmaşık işleri yapmak konusunda yardıma ihtiyaç duyabiliyor.

Zaman ve yer konusunda kafası mı karışıyor?: Alzheimer hastaları tarihleri, mevsimleri ve zamanın akışını takip edemeyebiliyor. Hemen o sırada yaşanmıyorsa bir şeyi anlamakta sorun yaşayabiliyor ve zaman zaman nerede olduklarını veya bulundukları yere nasıl geldiklerini unutabiliyor. Tipik yaşa bağlı unutkanlıkta ise haftanın hangi gününde olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşayabilen kişilerin sonradan durumu çözümleyebildikleri görülüyor.

Okurken ya da renkleri tespit etmekte zorluk çekiyor mu?: Bazı kimselerde görsel problemler yaşanması alzheimer hastalığının bir belirtisi olabiliyor. Okumada, mesafeyi muhakeme etmede, renk veya kontrastı tespit etmede zorlanabildikleri araç kullanmakta güçlük çektikleri gözleniyor. Tipik yaşa bağlı unutkanlıkta ise katarakta bağlı görme bozuklukları gibi daha çok fiziksel ve yaşlılığa bağlı görme ile problemler yaşanabiliyor.