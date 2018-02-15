Nörolojik hastalıklarda karşılaşılan adli sorunlar konuşuldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ‘Nörolojik Hastalıklarda Adli Sorunlar’ın konuşulduğu sempozyum düzenlendi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları binasındaki toplantı salonunda gerçekleştiren sempozyuma doktorlar katıldı. Beyin ve çevresinden kaynaklı hastalıklarda yaşanan adli sorunların konuşulduğu sempozyum öncesi Uludağ Üniversitesi’nde Prof. Dr. İbrahim Bora konu ile ilgili bilgiler verdi.

Prof. Dr. İbrahim Bora epilepsi konusunda hekimleri aydınlatmaya çalışacağım diyerek, “Epilepsi halk arasında ‘sara’ diye bilinir. Türkiye’de 1 milyonu etkileyen çok ciddi sorundur. Olay sadece basit bir nöbet hastalığı değildir. Kişinin olumsuz yönde yaşamını etkileyen bir hastalıktır. Türkiye’de bu hastalık ‘utanılacak’ bir durum olarak görülebiliyor” dedi.

Epilepsi hastasının her dönem çeşitli sorunlarla karşılaştığını vurgulayan Bora, “Eğitim döneminde, işe girmek istediğinde, evlendiğinde sorunlar olacaktır. Bazen boşanmalara bile sebep olmaktadır. Askerliğinde sorun vardır. Bu sorunların tartışılması ve birlikte açığa çıkartılması hep hastalar, hem de bizler için oldukça iyi olacaktır” diye konuştu.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde görev yapan Uzman Doktor Meral Seferoğlu, “Nörolojik hastalıkların bir kısmı olan epilepsi, uyku, bunama gibi hastalıklarda sıklıkla karşımıza çıkan adli problemlerle ilgili görüş paylaşma için bu toplantıları planladık” ifadelerine yer verdi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde Uzman Doktor Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel, sıkıntı yaşanılan durumların başında epilepsi hastalığının geldiğini dile getirerek, “Özellikle ehliyet, evlenme ve askerlik gibi durumlarda problemler yaşanabiliyor. Bir diğer önemli hastalık ise bunamadır. Hasta yakınlarının vasi tayini ataması konusunda sorunlar olabiliyor” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 3 saat süren sempozyumda nörolojik hastalıklar ve çıkan adli sorunlar tartışıldı.