Nufusun yüzde 13'ü etkileniyor! Kıllı dil gerçeği!

Tüylü dil, bu filiform papiller düzgün şekilde dökülmediğinde ortaya çıkar ve keratin olarak bilinen, deride protein birikimi meydana gelir. Bu olduğunda, aşırı keratinize filiform papilla ağında yiyecek, bakteri veya maya birikebilir ve bu da dilde renksizlik yaratabilir.

Filiform papiller, dilin yüzeyindeki yiyeceklerin kavranmasından sorumlu olan uzatılmış, koni biçimli çıkıntılardır. Bu yapılar genellikle dilden dökülmeden önce yaklaşık 1 milimetre uzunluğunda büyür ve sonrasında dökülerek yeni yapıların oluşmasına olanak tanır.

Dilin üst yüzeyi papiller denilen küçük çıkıntılar ile kaplandığından pürüzlüdür. Birkaç papilla türü vardır, bunların çoğu filiform papilla olarak adlandırılır.

Tedavi ve korunma, genellikle kıllı dilin başlamasını tetikleyebilecek bir kişinin yaşam biçimindeki değişikliklerle sağlanır. Ağız hijyeni ve diş hekimine düzenli ziyaretler tüylü dilin oluşmasını durdurmanın en iyi yoludur.

Tüylenmiş dil için genellikle tıbbi tedavi gerekli değildir, çünkü normalde geçici bir durumdur ve ciddi bir sağlık riski taşımaz.

Bazı ilaçlar: Mide asidi reflüsü için kullanılan bazı ilaçlar.

Dehidrasyon veya ağız kuruluğu: Ağızda nem olmaması, dilde kıl oluşumuna neden olur.

Kötü ağız hijyeni: Bu dilde kıl uzamasına neden olan bakteri veya mayaların birikmesine neden olabilir.

Aynı zamanda, taze meyveler, sebzeler, tahıllar ve ağız sağlığını geliştirmek için az miktarda şeker içeren iyi dengelenmiş besleyici ve dengeli bir diyetin sağlanması da esastır.

Gün boyunca yeterli miktarda su tüketmek de ağzınızı temiz tutmaya yardımcı olacaktır. Kahve, çay, alkol veya tütün gibi kıllı dil ile ilişkili maddelerin tüketimini sınırlandırın. Ağız hijyenine yardımcı olması için dilin fırçalanması veya özel bir dil sıyırıcı kullanın. Tüylü dilin tetiklenmesinden şüphelenilirse, kullanılan ilaçlar değiştirilebilir. Bununla birlikte, mutlaka bir doktora danışılmalıdır.

Nadir durumlarda, kıllı dil kalıcı olabilir ve bu durumda bir doktor veya diş hekiminden tıbbi yardım istenmelidir. Antibiyotik veya antifungal ilaçlar, bakterileri veya mayayı çıkarmak için reçete edilebilir. Bazı vakalarda filiform papilla'nın ameliyatla çıkarılması da mümkündür. Nadir durumlarda, durumu tedavi etmek için ilaç veya cerrahi gerekebilir.