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Nükleer Tıpta Miyokard perfüzyon sintigrafi yöntemi

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.03.2018 17:56 | Son Güncelleme

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Nükleer Tıp Uzmanı Doç.

Nükleer Tıpta Miyokard perfüzyon sintigrafi yöntemi

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Nükleer Tıp Uzmanı Doç. Dr. Füsun Aydoğan Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (MPS)yöntemini anlattı.
Nükleer Tıp Uzmanı Doç. Dr. Füsun Aydoğan Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi(MPS), kalbin sol ventrikül duvarlarının perfüzyonunda herhangi bir sorun olup olmadığını araştırmak için yapıldığını belirterek, yönetim kalbin beslenme haritasını ortaya çıkardığını kaydetti. Aydoğan, "MPS testi ile eş zamanlı yapılan GATED görüntülemede ise kalbin duvar hareketlerinin, üç boyutlu olarak değerlendirilmesi ve pompalama gücü olarak tarif edebileceğimiz ejeksiyon fraksiyonu hesaplaması yapılır. MPS testi iki aşamalı olup, dinlenme ve stres farmakolojik (egzersiz testi) sırasında kalbin yeterli perfüzyonun olup olmadığını inceleyen kapsayan bir yöntemdir. Medical Park Gaziantep Hastanesi, Nükleer Tıp Uzmanı Doç. Dr. Füsun Aydoğan MPS testi hangi durumlarda uygulanacağı hakkında bilgi verdi. Kalp damar hastalığı riski taşıyan (aile hikayesi, obezite, diyabet, hipertansiyon , sedanter yaşam..) ve göğüs ağrısı olan hastalarda; göğüs ağrısının kalp hastalığı ile ilgisinin olup olmadığını araştırmak için, artheroskleroz (kroner damar tıkanıklığı) tanısı almış kritik lezyonlarda girişimsel işlem öncesi (stent, by-pass, medikal tedavi) tedavi yöntemi belirleme amacı ile MPS testi kişilerin kalp krizi geçirip geçirmediğinin araştırılması, kalp krizi sonrası canlılığının tespiti ve tedavi yönteminin seçilmesi amacı ile koroner balon anjiyoplasti ya da by-pass sonrasında uygulamanın faydasının olup olmadığını ya da ilaç tedavisi alan kişilerde tedaviye yanıtın değerlendirilmesi için uygulanılan non-invaziv görüntüleme yöntemidir" dedi.

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