Numune Hastanesi’nde ilaçlı balon yöntemiyle atardamar ameliyatı

Sivas Numune Hastanesi’nde Mekanik Aterektomi-İlaçlı Balon Anjioplasti yöntemiyle atardamar ameliyatları yapılmaya başlandı.
Damar tıkanıklığının şiddetli ağrılarla ortaya çıktığını ifade eden Op. Dr. Müslüm Gül,"Hastalık yürürken ya da merdiven çıkarken oluşan baldır kaslarında ağrı ile ortaya çıkmakta. Tedavi edilmediği takdirde ayak ve bacak kesilmelerine dahi gidebiliyor. Sigara, hipertansiyon, diyabet ve obezite de hastalığın riskini artırıyor. Damar tıkanıklığı tedavisinde tıraşlama ya da kazıma denilen Aterektomi-İlaçlı Balon Anjioplasti yöntemi cerrahiye önemli alternatif oluşturmakta. Aterektomi-İlaçlı Balon Anjioplasti, lokal anestezi altında, tıkanıklığın veya darlığın yerine, uzunluğuna ve süresine bağlı olarak stent uygulaması ile birlikte hastalarda başarılı sonuçlar veriyor. Anjiyoda olduğu gibi damar içine yerleştirilen özel matkap uçlu bir katater ile damar içindeki darlığa neden olan kireçler kazınarak çıkartılıyor. Yani damar içi temizleniyor ve damar eski çapına ulaşıyor. Atardamarlarda açılma sağlanıyor. Ameliyat 15-20 dakika içerisinde bıçaksız bir şekilde tamamlanıyor. İşlem sonrası hastalar sorunsuz taburcu ediliyor. Bu yöntem, eskiden olduğu gibi suni damarlarla tıkanıklık giderilmediği için suni damarların yarattığı enfeksiyon riski de ortadan kalkmış oluyor. Ayrıca işlem sonrası hastaların yatış süresi de kısaldı." dedi.
Op. Dr. Gül endovasküler kapalı ameliyatların Numune Hastanesi’nde uzun zamandır yapıldığını belirterek,"Sağlık Bakanlığımızın ve hastane yönetimimizin destekleriyle uzun zamandır bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Hastanemiz hijyenik ve yüksek standartlara sahip, hastalarımızın il dışına gitmelerine gerek kalmadan tedavi olabiliyorlar." diye konuştu.
İşlem uygulanan hasta İlhan Koç ise,"Damar tıkanıklığı yaşıyordum. Doktorumuz bu yöntemle damarlarımı açtı. Ayaklarım üşüyordu, o sorun çok iyi oldu. Ameliyat çok iyiydi, iki saat sonra kalktım yürüdüm. Atar damarlarım tıkalıydı. Şimdi sapasağlamım. Doktorumuza ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
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