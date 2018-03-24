Nusaybin Belediyesinden şeker tadında sağlık hizmeti

Mardin’in Nusaybin Belediyesi, boğaz muayenesinde kullanılan çubuklarını şekerli yaparak çocukların doktor korkusunu yenmesini sağlıyor. Farklı hoş koku ve renkten oluşan şeker ile kaplı çubuklar muayene sırasında doktorlara da kolaylık sağlayarak muayeneleri sevimli hale getiriyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Mardin’in Nusaybin Belediyesine görevlendirilen Kaymakam Ergün Baysal’ın talimatları ile Nusaybin Belediyesi Gülşilav Kadın Eğitim Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi, çocukların boğaz muayenesini sevimli hale getiriyor. Belediye, hastaların boğaz muayenesinde kullanılan tahtadan veya demirden üretilen çubukların yerine farklı şekerlemelerle kaplı ve renkli çubuklarla çocukların ve doktorların muayenesini kolaylaştırıyor. Özel olarak tasarlanan ve glikoz şurubu içermeyen sweetlang olarak adlandırılan şekerli çubuklar, çocukların doktor korkusunu yenmekte etkili oluyor. Belediye tarafından ilçede bulunan devlet hastanesi ve sağlık ocaklarına dağıtılan çubuklar; muz, çilek ve portakal gibi aromalardan oluşuyor.