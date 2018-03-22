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Obez hastasına Sağlık Müdürlüğü sahip çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.03.2018 12:29 | Son Güncelleme

Aşırı kiloları yüzünden sağlık sıkıntıları yaşayan Hendekli obez hastası İpek Balaban’a Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü sahip çıktı.Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, Obez hastası Hendekli İpek Balaban’ın tedavi olmak için yardım istemesi üzerine harekete geçti.

Obez hastasına Sağlık Müdürlüğü sahip çıktı

Aşırı kiloları yüzünden sağlık sıkıntıları yaşayan Hendekli obez hastası İpek Balaban’a Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü sahip çıktı.
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, Obez hastası Hendekli İpek Balaban’ın tedavi olmak için yardım istemesi üzerine harekete geçti. Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, obez hastası Balaban’ın uzun süredir Hendek İlçe Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından takip edildiği ve gerekirse tedavisi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) dahil olmak üzere diğer hastanelere yönlendirilerek nakli için gerekli çabanın harcandığı ekipler tarafından belirlendi. Doktor İbrahim Gökbulut nezaretinde Hendek Devlet Hastanesi Evde Sağlık Ekibi tarafından bir kez daha evinde ziyaret edilen Balaban’ın morbid obez ve metabolik sendromu hastası olduğu tespit edildi.
Hastanın kilo veremeyerek aşırı kilo aldığından dolayı cerrahi müdahale ile zayıflamasına yönelik ameliyat isteği olduğu öğrenildi. Balaban’a ulaşan evde sağlık ekibi, hastanın sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Hastanın isteğinin cerrahi müdahaleyle zayıflama yönünde olması nedeniyle yeni bir planlama yapan ekipler hastayı obez ambulansı ile SAÜEAH’a götürmeye karar verdi. Hastanın kilo vermesi ve sağlıklı bir yaşama kavuşması için işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Obez hastasına Sağlık Müdürlüğü sahip çıktı

Obez hastasına Sağlık Müdürlüğü sahip çıktı

Obez hastasına Sağlık Müdürlüğü sahip çıktı

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