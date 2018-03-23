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Obezite ameliyatı ile 2 ayda 81 kilo verdiler

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.03.2018 18:57 | Son Güncelleme

Ordu’da obezite problemi yaşayan aynı aileden 3 kişi, obezite ameliyatı ile hayatlarına yeni bir sayfa açtı.Ordu’da yaşayan 55 yaşındaki Cemal Kurşun, 27 yaşındaki Tuğba Nur Kurşun Çiçek ve 30 yaşındaki Uğur Çiçek, aşırı kilo şikayeti ile Medical Park Ordu Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahı Opr.

Obezite ameliyatı ile 2 ayda 81 kilo verdiler

Ordu’da obezite problemi yaşayan aynı aileden 3 kişi, obezite ameliyatı ile hayatlarına yeni bir sayfa açtı.
Ordu’da yaşayan 55 yaşındaki Cemal Kurşun, 27 yaşındaki Tuğba Nur Kurşun Çiçek ve 30 yaşındaki Uğur Çiçek, aşırı kilo şikayeti ile Medical Park Ordu Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahı Opr. Dr. Erkan Aksoy’a başvurdular. Yapılan testler sonrasında ameliyat olmasında herhangi bir engel görülmeyen ve Opr. Dr. Erkan Aksoy tarafından gerçekleştirilen ameliyatlar sonrasında Cemal Kurşun 2 ay içerisinde 137 kilodan 110 kiloya, kızı Tuğba Nur Kurşun Çiçek 1 ayda 101 kilodan 87 kiloya ve damadı Uğur Çiçek 6 ayda 173 kilodan 133 kiloya düştü.

“Yeniden doğmuş gibiyiz”
Opr. Dr. Erkan Aksoy’a minnet borçlu olduklarını kaydeden Cemal Kurşun, kısa bir sürede 27 kilo verdiğini ve kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi. Kurşun, “Emekli olduktan sonra 137 kiloya kadar çıkmıştım. Yürümekte zorlanıyor, nefes alamıyor, hareket edemiyordum. Bu durum hayatımı oldukça kötü etkiliyordu. Günlük işlerimi yapmakta zorlanıyordum. Ameliyat sonrası yeniden doğmuş gibiyim. Şu anda diyetime ve sporuma çok dikkat ediyorum, çok şükür ki 110 kiloya kadar düştüm. Kilom daha da inmeye devam edecek. Medical Park Ordu Hastanesi’nde ameliyatımı gerçekleştiren doktorum Erkan Aksoy ve ekibinden çok memnunum, bana sağlıklı ve yepyeni bir hayat verdiler. Bu sebeple de kızımın ve damadımın ameliyatlarını da ona yaptırdım, ilgi ve alakalarından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Opr. Dr. Erkan Aksoy, Kurşun ailesi ile birlikte tüm hastane ekibi olarak aynı mutluluğu yaşadıklarını ifade etti. Aşırı kilonun çağın en önemli hastalığı olduğuna vurgu yapan Opr. Dr. Aksoy, “Obezite, yaşam kalitesini ve süresini önemli derecede etkilemektedir. Obezitenin cerrahi tedavisi günümüzde artan sıklıkta uygulanmaktadır. Bu sayede hastalarda, kilo kaybının yanı sıra obeziteye bağlı diyabet, hipertansiyon gibi önemli sağlık sorunlarında ciddi düzelmeler görülmekte, kişinin yaşam konforu son derece yükselmektedir” diye konuştu.

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