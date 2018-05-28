Obezite cerrahisi sonrası oruç tutulabilir mi?

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kamil Gülpınar, obezite cerrahisinden sonra, hastaların doyması için çok daha küçük miktarlarda yemeğin yeterli olacağına dikkat çekerek, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek olan protein, sıvı, vitamin ve mineral eksikliğinin takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Obezite Cerrahisi Sonrası Beslenmede Dikkat Edilmesi Gerekenler
Obezite ameliyatlarında temel amaç, hastaların yeme alışkanlıklarının değişmesini sağlamaktır. Sağlıksız beslenme, hareketsizlik ya da metabolizmadaki bir bozukluktan ötürü vücudundaki yağ hücrelerinin büyüyerek obeziteye sebep olduğu kişiler, aşırı yemek yedikleri halde tokluk hissetmekte güçlük çekerler. Böylece devam eden kilo artışı beraberinde hareket güçlüğünü, dolaşım sorunlarını, kalp-damar hastalıklarını, diyabeti getirir. Obezite cerrahisi, mide hacmini küçülterek ya da sindirim yolunu değiştirerek hastaların daha az yiyerek doyabilmelerini sağlamayı hedefler.
Obezite ameliyatlarından sonra hastalar çok az yemeye başlar. Vücut ilk 1-2 ay yeni sisteme alışana kadar mide bulantısı, kusma, iştahsızlık gibi şikayetlere rastlanabilir. Hastada görülen bu beslenme güçlüğü, vücudun işleyişi için gerekli olan besin ögelerinin eksilmesine sebep olabilir. Bu yüzden obezite ameliyatları, operasyonu gerçekleştirecek olan genel cerrahla birlikte uzman diyetisyenlerin bulunduğu bir ekip tarafından planlanır.
Obezite Ameliyatı Olanlar Oruç Tutabilir mi?
Obezite ameliyatı geçiren hastaların az az ve sık sık beslenmeleri, uzun süre aç ve susuz kalmamaları gerekir. Ameliyattan sonraki 2 sene hastanın vitamin, mineral, protein ve sıvı eksikliğine bağlı komplikasyon gelişme ihtimaline karşı takip edilmesi gerekir.
Ramazan ayında sahurla iftar arasındaki süreyi, obezite ameliyatı geçiren hastaların hiçbir şey yemeden ve su içmeden geçirmeleri, başta sıvı kaybı olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bütün gün aç kaldıktan sonra iftarda aşırı yeme isteği duyabilirler. Fakat mide kapasiteleri buna izin vermez ve kusma gerçekleşebilir.
Midenin boyutlarını değil, ince bağırsağın açıldığı yeri ve sindirim fonksiyonlarını değiştirerek midenin daha hızlı boşalmasını sağlamak prensibine dayanan bariatrik cerrahilerden sonra ise, hastaların iftarda basit karbonhidratlara ve glisemik indeksi yüksek gıdalara yönelmesi, gıdaların ince bağırsakların alt kısmında hızla birikmesine sebep olur, Dumping Sendromu olarak adlandırılan bu durum karın ağrısı, mide bulantısı, halsizlik, çarpıntı, baş dönmesi gibi şikayetlere sebep olur. Obezite cerrahisi geçiren hastaların hiç olmazsa 1-1,5 yıl beslenmelerine çok dikkat etmelerini, gerekli hallerde vitamin ve mineral takviyesi almaları önerilmekte, oruç tutmaları ise yine aynı sebeplerle önerilmemektedir.
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