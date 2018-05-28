HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Obezite cerrahisi sonrası oruç tutulabilir mi?

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.05.2018 11:46 | Son Güncelleme

Obezite cerrahisinde kullanılan yöntemlerin geneli, mide hacminin küçültülerek hastalarda erken doyma hissi oluşmasını sağlamak prensibine dayanır. Hastaların beslenme alışkanlıkları tamamen değiştirilir.

Obezite cerrahisi sonrası oruç tutulabilir mi?

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kamil Gülpınar, obezite cerrahisinden sonra, hastaların doyması için çok daha küçük miktarlarda yemeğin yeterli olacağına dikkat çekerek, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek olan protein, sıvı, vitamin ve mineral eksikliğinin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Obezite Cerrahisi Sonrası Beslenmede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Obezite ameliyatlarında temel amaç, hastaların yeme alışkanlıklarının değişmesini sağlamaktır. Sağlıksız beslenme, hareketsizlik ya da metabolizmadaki bir bozukluktan ötürü vücudundaki yağ hücrelerinin büyüyerek obeziteye sebep olduğu kişiler, aşırı yemek yedikleri halde tokluk hissetmekte güçlük çekerler. Böylece devam eden kilo artışı beraberinde hareket güçlüğünü, dolaşım sorunlarını, kalp-damar hastalıklarını, diyabeti getirir. Obezite cerrahisi, mide hacmini küçülterek ya da sindirim yolunu değiştirerek hastaların daha az yiyerek doyabilmelerini sağlamayı hedefler. 

Obezite ameliyatlarından sonra hastalar çok az yemeye başlar. Vücut ilk 1-2 ay yeni sisteme alışana kadar mide bulantısı, kusma, iştahsızlık gibi şikayetlere rastlanabilir. Hastada görülen bu beslenme güçlüğü, vücudun işleyişi için gerekli olan besin ögelerinin eksilmesine sebep olabilir. Bu yüzden obezite ameliyatları, operasyonu gerçekleştirecek olan genel cerrahla birlikte uzman diyetisyenlerin bulunduğu bir ekip tarafından planlanır.

Obezite Ameliyatı Olanlar Oruç Tutabilir mi?

Obezite ameliyatı geçiren hastaların az az ve sık sık beslenmeleri, uzun süre aç ve susuz kalmamaları gerekir. Ameliyattan sonraki 2 sene hastanın vitamin, mineral, protein ve sıvı eksikliğine bağlı komplikasyon gelişme ihtimaline karşı takip edilmesi gerekir.

Ramazan ayında sahurla iftar arasındaki süreyi, obezite ameliyatı geçiren hastaların hiçbir şey yemeden ve su içmeden geçirmeleri, başta sıvı kaybı olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bütün gün aç kaldıktan sonra iftarda aşırı yeme isteği duyabilirler. Fakat mide kapasiteleri buna izin vermez ve kusma gerçekleşebilir.

kamil-EC3A0179

Midenin boyutlarını değil, ince bağırsağın açıldığı yeri ve sindirim fonksiyonlarını değiştirerek midenin daha hızlı boşalmasını sağlamak prensibine dayanan bariatrik cerrahilerden sonra ise, hastaların iftarda basit karbonhidratlara ve glisemik indeksi yüksek gıdalara yönelmesi, gıdaların ince bağırsakların alt kısmında hızla birikmesine sebep olur, Dumping Sendromu olarak adlandırılan bu durum karın ağrısı, mide bulantısı, halsizlik, çarpıntı, baş dönmesi gibi şikayetlere sebep olur. Obezite cerrahisi geçiren hastaların hiç olmazsa 1-1,5 yıl beslenmelerine çok dikkat etmelerini, gerekli hallerde vitamin ve mineral takviyesi almaları önerilmekte, oruç tutmaları ise yine aynı sebeplerle önerilmemektedir.

PARTNERSiz onu bir de yakından görün!Siz onu bir de yakından görün!
Omurga eğriliği olan anne babalar dikkatOmurga eğriliği olan anne babalar dikkat
Doç. Dr. Çiftçi: Doç. Dr. Çiftçi: "Ses kısıklığı hastalık habercisi olabilir"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
obezite ORUÇ obezite ameliyatı olanlar oruç tutabilir mi kimler oruç tutamaz

En Çok Okunan Haberler

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılırsa Başakşehir'e gidecek!

Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılırsa Başakşehir'e gidecek!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

İlginizi Çekebilir

Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!

Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!

Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu

Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyabet hastalarına 10 kritik yaz önerisi

Diyabet hastalarına 10 kritik yaz önerisi

Sahurda ne yemeli? İşte oruçluyken tok kalmanın formülü

Sahurda ne yemeli? İşte oruçluyken tok kalmanın formülü

Ağrılardan kurtulmak için bedeninizdeki 12 noktaya basınç uygulayın

Ağrılardan kurtulmak için bedeninizdeki 12 noktaya basınç uygulayın

Midye sevenler dikkat! Bakın içinden ne çıktı

Midye sevenler dikkat! Bakın içinden ne çıktı

Hangi taş neye iyi geliyor?

Hangi taş neye iyi geliyor?

Deli dana nasıl bir hastalıktır, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

Deli dana nasıl bir hastalıktır, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.