Obezite cerrahisi sonrası oruç tutulabilir mi?

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kamil Gülpınar, obezite cerrahisinden sonra, hastaların doyması için çok daha küçük miktarlarda yemeğin yeterli olacağına dikkat çekerek, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek olan protein, sıvı, vitamin ve mineral eksikliğinin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Obezite Cerrahisi Sonrası Beslenmede Dikkat Edilmesi Gerekenler



Obezite ameliyatlarında temel amaç, hastaların yeme alışkanlıklarının değişmesini sağlamaktır. Sağlıksız beslenme, hareketsizlik ya da metabolizmadaki bir bozukluktan ötürü vücudundaki yağ hücrelerinin büyüyerek obeziteye sebep olduğu kişiler, aşırı yemek yedikleri halde tokluk hissetmekte güçlük çekerler. Böylece devam eden kilo artışı beraberinde hareket güçlüğünü, dolaşım sorunlarını, kalp-damar hastalıklarını, diyabeti getirir. Obezite cerrahisi, mide hacmini küçülterek ya da sindirim yolunu değiştirerek hastaların daha az yiyerek doyabilmelerini sağlamayı hedefler.

Obezite ameliyatlarından sonra hastalar çok az yemeye başlar. Vücut ilk 1-2 ay yeni sisteme alışana kadar mide bulantısı, kusma, iştahsızlık gibi şikayetlere rastlanabilir. Hastada görülen bu beslenme güçlüğü, vücudun işleyişi için gerekli olan besin ögelerinin eksilmesine sebep olabilir. Bu yüzden obezite ameliyatları, operasyonu gerçekleştirecek olan genel cerrahla birlikte uzman diyetisyenlerin bulunduğu bir ekip tarafından planlanır.