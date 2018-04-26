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Obezite cerrahisi sonrası sarkmalar kabus değil

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.04.2018 13:02 | Son Güncelleme

Sağlık uzmanları, obezite cerrahisi ile verilen hızlı kilolar sonucu vücutta oluşan sarkmalardan estetik operasyonlarla kurtulabilmek mümkün olacağını ifade etti.Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.

Obezite cerrahisi sonrası sarkmalar kabus değil

Sağlık uzmanları, obezite cerrahisi ile verilen hızlı kilolar sonucu vücutta oluşan sarkmalardan estetik operasyonlarla kurtulabilmek mümkün olacağını ifade etti.
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ertan Günal, obezite cerrahisi veya başka nedenlerle fazla kilo verilmesi durumunda hastanın vücudunda sarkmaların oluşabileceğini belirterek, estetiğin kaygıya neden olan bu problemin çözümü olduğunu ifade etti. Op. Dr. Günal, cilt sarkmalarından kurtulabilmek için uygulanan estetik operasyonlar ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Hızla verilen kilolar sonucunda, her ne kadar spor yapılsa da vücutta rahatsız edici sarkmaların meydana gelmesi kaçınılmazdır. Özellikle bacak içlerinde, kollarının üst kısımlarında, karın ve sırt bölgesindeki sarkmalar kişilerin görünümlerinden duydukları hoşnutsuzluğu arttırır. Ancak, bunlar çözümü olmayan sorunlar değildir. Plastik cerrahi ile sarkan ve şekli bozulan bölgeler düzeltilir, daha estetik ve doğal bir görünüm elde edilebilir. Bu operasyonlar ile sağlıklı ve orantılı bir vücuda sahip olunması amaçlanır. Her bölge için ayrı ayrı işlem uygulanır ve cilt toparlanıp gerilir. Kesiler, estetik dikiş ile iz kalmadan başarıyla yapılmakta ve çok daha güzel bir görünüm elde edilebilmektedir.”
“Yaş ve sağlık durumu kombinasyon sayısını belirleyicidir”
Yaşam kalitesini düşüren deri sarkmalarından kurtulmak isteyen kişinin yaşı ve sağlık durumunun kombinasyon sayısını belirleyeceğini söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ertan Günal, “Hangi cerrahiyi uygularsak uygulayalım bizim için öncelikle hastanın sağlığı ön planda. Yani, bize başvuran hastanın önce sağlık problemi olup olmadığını değerlendiriyoruz. Daha sonra hasta ile birlikte yapılacak operasyonu belirliyor ve bir sıralama yapıyoruz. Şeker, hipertansiyon, sigara içen, ileri yaş grubu hastalarında kombine ameliyatlardan kaçınıyoruz. Genelde bu ameliyatları iki ya da üçe bölme taraftarıyız. Sağlıklı bireylerde karın ve göğüs ameliyatı, kol ve göğüs, kol ve bacak gibi ameliyatları birlikte yapabiliyoruz. Verilen kiloya bağlı olarak sarkma miktarı hastaya göre farklılaşabilir. Söz konusu ameliyatlar sarkmaların derecesine ve önem sırasına göre gruplandırılır ve bir veya iki seansta düzeltilir. Karın germe, göğüs estetiği ve vücut şekillendirme operasyonları obezite cerrahisi sonrası en çok tercih edilen estetik ameliyatlar arasında yer alıyor" dedi.
"Estetik operasyon öncesi kilonun sabitlenmesi önemli"
Estetik ameliyattan önce hastanın ideal kilosunu sabitlemesinin önemli olduğunu vurgulayan Op. Dr. Ertan Günal, “Düzeltici ameliyatlardan sonra kilo vermeye devam etmek yeni sarkmaların oluşmasına aynı şekilde kilo almak da başka farklı sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, bu operasyonları yaptırmaya karar veren kişilerin, estetik ameliyattan önce ideal kilosunu koruması, uygulama sonrasında ise kilosuna dikkat etmesi ve spor yaparak vücudun sıkılığını koruması gerekir" diye konuştu.

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