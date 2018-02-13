HABER

Obezite cerrahisinde yeni dönem

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.02.2018 13:52 | Son Güncelleme

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op.

Obezite cerrahisinde yeni dönem

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bayrak, obezite cerrahisi için gerekli tüm şartları taşıdıklarını belirterek, “Yayınlanan genelge ile “obezite cerrahisi” artık şartları taşıyan belirli sağlık kuruluşlarında yapılacak” dedi.
Genel Cerrahi ile Diyabet ve Obezite Cerrahisi Uzmanı da olan Op. Dr. Mehmet Bayrak, geçtiğimiz hafta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yaptığı değişiklikle daha önce vücut kitle endeksi 40’ın üzerinde olan hastaların obezite cerrahisi olabildiğini ifade ederek, “Şimdi vücut kitle endeksi 35-40 olan ve koronerarter, diabetes mellitus, hiperlipidemi, hipertansiyon, uyku apnesi, hareket kısıtlılığına neden olan dejeneratif osteoartrit ve vertebral disk bozuklukları bulunan hastalar uzman hekim kontrolünde 6 ay süresiyle kilo veremez ise obezite ameliyatı olabilecek” diye konuştu.

SGK müjdesi
Obezite ameliyatlarının SGK kapsamında olmadığını ama yeni düzenlemeyle SGK kapsamına alındığını vurgulayan Bayrak, hastaların artık devlet desteği alabileceğini söyledi.
Daha önce hastanelerde endokrinoloji bölümünün onayı olması şartının artık obezite ameliyatı yapılacak hastanelerde endokrinoloji bölümü yoksa dahiliye bölümünün onay vereceğini hatırlatan Bayrak, “Hastalar, genel cerrahi, endokrinoloji uzmanı bulunmaması halinde dahiliye, akıl ve ruh sağlığı hastalıkları ile aneztezi ve reanimasyon uzman hekimlerinden oluşan sağlık kurulundan onay alacaklar” diye konuştu.

Hastanelerin taşıması gereken özellikler
Hastaların uygunlukları ile ilgili düzenlemelerin yanında obezite cerrahisi yapacak sağlık kuruluşlarının uygulunluklarının da düzenlendiğini belirten Başhekim Bayrak, sözlerine şöyle devam etti:
“Yeni düzenleme ile obezite cerrahisi yapacak sağlık kuruluşlarında obezite cerrahisi uygulayacak cerrahın bariyatrik cerrahi yaklaşımları ve ileri laparoskopik tekniklerini uygulama konusunda bilgili ve deneyimli olması gerekiyor. Bünyesinde ameliyat sonrası dönemde oluşabilecek komplikasyonların zamanında ve etkili bir şekilde yönetilebileceği, ilgili mevzuatına göre tescilli yapılmış üçüncü seviye erişkin yoğun bakım servisi ve endoskopi ünitesi ile obezite şartlarına uygun alt yapı ve cerrahi donanım şartlarını haiz ameliyathane bulunması da gerekiyor. Özel Adana Ortadoğu Hastanesi olarak bu şartların tamamını taşımaktayız”

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

İlginizi Çekebilir

Toprakta yeni bir antibiyotik familyası keşfedildi

Toprakta yeni bir antibiyotik familyası keşfedildi

Grip artık hayal olacak! 1 günde yok ediyor!

Grip artık hayal olacak! 1 günde yok ediyor!

50 yaş üzeri erkekler dikkat!

50 yaş üzeri erkekler dikkat!

Zeka geriliğinin en önemli nedeni 'iyot eksikliği'

Zeka geriliğinin en önemli nedeni 'iyot eksikliği'

Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir

Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Migren tedavi edilebilir bir hastalık

Migren tedavi edilebilir bir hastalık

Epilepsi ve Yaşam Semineri düzenlendi

Epilepsi ve Yaşam Semineri düzenlendi

Sınav kaygısı bu hale getirmişti! Vücudu yanan genç kızdan iyi haber

Sınav kaygısı bu hale getirmişti! Vücudu yanan genç kızdan iyi haber

“Yenidoğan Canlandırma Programı” kapsamında yılın ilk eğitimi başladı

“Yenidoğan Canlandırma Programı” kapsamında yılın ilk eğitimi başladı

Hayat Hastanesi’nden istihdama destek

Hayat Hastanesi’nden istihdama destek

Aile hekimlerine ‘Temel ve İleri Yaşam’ semineri

Aile hekimlerine ‘Temel ve İleri Yaşam’ semineri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.