Obezite cerrahisinde yeni dönem

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bayrak, obezite cerrahisi için gerekli tüm şartları taşıdıklarını belirterek, “Yayınlanan genelge ile “obezite cerrahisi” artık şartları taşıyan belirli sağlık kuruluşlarında yapılacak” dedi.
Genel Cerrahi ile Diyabet ve Obezite Cerrahisi Uzmanı da olan Op. Dr. Mehmet Bayrak, geçtiğimiz hafta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yaptığı değişiklikle daha önce vücut kitle endeksi 40’ın üzerinde olan hastaların obezite cerrahisi olabildiğini ifade ederek, “Şimdi vücut kitle endeksi 35-40 olan ve koronerarter, diabetes mellitus, hiperlipidemi, hipertansiyon, uyku apnesi, hareket kısıtlılığına neden olan dejeneratif osteoartrit ve vertebral disk bozuklukları bulunan hastalar uzman hekim kontrolünde 6 ay süresiyle kilo veremez ise obezite ameliyatı olabilecek” diye konuştu.
SGK müjdesi
Obezite ameliyatlarının SGK kapsamında olmadığını ama yeni düzenlemeyle SGK kapsamına alındığını vurgulayan Bayrak, hastaların artık devlet desteği alabileceğini söyledi.
Daha önce hastanelerde endokrinoloji bölümünün onayı olması şartının artık obezite ameliyatı yapılacak hastanelerde endokrinoloji bölümü yoksa dahiliye bölümünün onay vereceğini hatırlatan Bayrak, “Hastalar, genel cerrahi, endokrinoloji uzmanı bulunmaması halinde dahiliye, akıl ve ruh sağlığı hastalıkları ile aneztezi ve reanimasyon uzman hekimlerinden oluşan sağlık kurulundan onay alacaklar” diye konuştu.
Hastanelerin taşıması gereken özellikler
Hastaların uygunlukları ile ilgili düzenlemelerin yanında obezite cerrahisi yapacak sağlık kuruluşlarının uygulunluklarının da düzenlendiğini belirten Başhekim Bayrak, sözlerine şöyle devam etti:
“Yeni düzenleme ile obezite cerrahisi yapacak sağlık kuruluşlarında obezite cerrahisi uygulayacak cerrahın bariyatrik cerrahi yaklaşımları ve ileri laparoskopik tekniklerini uygulama konusunda bilgili ve deneyimli olması gerekiyor. Bünyesinde ameliyat sonrası dönemde oluşabilecek komplikasyonların zamanında ve etkili bir şekilde yönetilebileceği, ilgili mevzuatına göre tescilli yapılmış üçüncü seviye erişkin yoğun bakım servisi ve endoskopi ünitesi ile obezite şartlarına uygun alt yapı ve cerrahi donanım şartlarını haiz ameliyathane bulunması da gerekiyor. Özel Adana Ortadoğu Hastanesi olarak bu şartların tamamını taşımaktayız”
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