Obezite metabolik sendroma yol açıyor

Son günlerde en çok karşılaştığımız hastalık tanımlamalarından biri olan metabolik sendrom ile ilgili bilgi veren, Lotus Obezite Cerrahi Merkezi doktorlarından, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül, obezite ve metabolik sendrom arasındaki ilişkiyi anlattı ve şöyle konuştu: “Kalp ve damar hastalıkları riskini arttıran sağlık sorunlarının bütününe metabolik sendrom diyoruz. Evet, metabolik sendrom var diyebilmemiz için, erkeklerde bel çevresinin 102 cm, kadınlarda ise 88 cm olması, şeker hastalığı ya da insülin direnci bulunması, yüksek tansiyon, kanda ki yağ seviyesi yüksek, kandaki iyi kolestrol seviyesinin düşük ve bu 5 bulgunun bir arada bulunması gerekir.”

Bütün bu hastalıkların, kan pıhtılaşmasına ve iltihabi durumlara sebep olduğunu belirten Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül, obez olan kişilerde; metabolik sendromun tüm bulgularına rastlandığını söyledi. Kalp damar hastalıkları başta olmak üzere, felç riskini arttırdığına ve birçok hastalığa sebep olduğuna dikkat çekti. Bütün bu hastalıklara rağmen, yüzde 7 oranında kilo vermenin, metabolik sendromun birçok bulgusunu düzelttiğini belirtti.