Obezite okulu açıldı, il dersi Dr. Bilge verdi

Eskişehir Sağlık Müdürlüğünce açılan obezite okulunda ilk dersi İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge verdi.

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, obezitenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer aldığını, Türkiye’nin de dünyada giderek yayılan kilo fazlalığı ve şişmanlık-obezite salgınının etkisi altında bulunduğunu belirtti. Bilge, obezite sorununa sadece estetik yönden değil, sağlıklı yaşam penceresinden de bakılması gerektiğine işaret ederek,"Kilo fazlalığı ve obezite bitmeyen bir korkudur. Estetik boyutu yanında yol açtığı sağlık sorunları da çok önemlidir. Obezite ömrü kısaltır. Hipertansiyon, şeker hastalığı, osteoartrit, safra kesesi taşı, koroner arter hastalığı, kolesterol yüksekliği, uyku bozuklukları gibi pek çok sağlık sorununda ya hazırlayıcı ya da kolaylaştırıcı etkendir. Ayrıca kanser hastalıkları içinde tetikleyici etkisi olduğu bilinmektedir. Sağlıklı yaşamın ana ilkelerinden biri sağlıklı beslenmedir” ifadelerini kullandı.

Çocukların beslenmesinde ailenin önemine de değinen Müdür Bilge, “Küçük çocukta henüz dengeli ve besin değeri yüksek besinleri seçme yeteneği gelişmemiştir. Çocuk büyükleri tarafından verilen yiyecekleri almak durumundadır. Ailenin bilinç düzeyi çocuğun doğru beslenme alışkanlığını geliştirmesinde önem taşır. Aile çocuk için uygun besinlerin neler olduğunu, hangi dönemde hangi besinlerin verilmesi gerektiğini, bunların nasıl hazırlanacağını, hangi miktarlarda verileceğini bilirse çocuğunu ona göre besler” diye konuştu.

İlk derste Müdür Bilge katılımcılara; obezite nedir, tedavi yolları ve cerrahisi, obezite ve egzersiz, zayıflama ilaçları, beslenme tedavi metotları, sağlıklı besin hazırlama ve pişirme teknikleri, beslenme yeme davranış değişikliği önemi ve metotları, diyet yemek tarifleri, besinlerin değişim listeleri, neyin yerine ne tüketilebilir ve verilen kiloları koruma yolları konularını aktardı.