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Obezite ve belirtileri nelerdir? Obezite tedavi yöntemleri nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.05.2018 15:08 | Son Güncelleme

Obezite çağın önlenemez hastalığı haline geldi. Obezite nedir ve obezite belirtileri ve obezite tedavi yöntemleri ise hastaların en çok merak ettiği soruların başında yer alıyor. Obezite belirtileri taşıya hastaların en çok dikkat etmesi gereken ise uyku, spor ve beslenmede kurallar koyarak düzenli bir hayat sürdürmektir. İşte obezitenin belirtileri ve tedavisi ile ilgili merak ettiğiniz her şey.... ..

Obezite ve belirtileri nelerdir? Obezite tedavi yöntemleri nelerdir?

Obezite hastalığının pek çok sebebi olabiliyor. Türkiye'de 3 milyon obezite hastası var. Bu sayının artmasından endişe ediliyor. Hastalığın en önemli nedeni genetik faktörler olsa da sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam obezite riskini artırıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kağan Zengin, obezite ve obeziteden kurtulma yolları hakkında bilgi verdi.

OBEZİTE NEDİR?

Obezite kişinin olması gereken kilodan daha fazla görünmesi halidir.

Dünyada 700 milyona yakın, Türkiye'de ise 3 milyonu aşkın obezite hastası bulunuyor. Obezite hastası sayısının her geçen yıl yükselmesi ise durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Konu ile ilgili en iç acıtan nokta ise obezite sayısının artmasıyla, obezitenin çocuklarda görülme sıklığının da artmış olması.

OBEZİTE BELİRTİLERİ

Obezitenin belirtileri hastanın vücuttaki yağlanma oranının artmasıyla birlikte başka yönlerden de anlaşılabilir. Obezite hastası olan kişide şu belirtilere rastlayabilirsiniz:

Horlama, aşırı terleme, uyku apnesi, uyuyamama, eklemelerde ve sırtta ağrı, cilt dokusunda tahrişe bağlı enfeksiyon, gün içerisinde uykulu ve yorgun olma, en ufak bir harekette yorularak nefessiz kalma.

OBEZİTENİN SEBEBİ NEDİR?

Obezite hastalığının pek çok sebebi bulunuyor. Hastaların bu konuda yaptığı en büyük yanlışlarsa hareketsiz bir yaşamı benimsemeleri ve beslenme alışkanlıklarının karbonhidrata dayalı olmasından kaynaklanıyor.

İnsanlar hareket etmiyor, oturuyorlar. Oturdukları için kalori harcamaları daha da zorlaşıyor. Eskiden protein ağırlıklı gıdalarla beslenen insanlar, bir de karbonhidrat ağırlıklı gıdalarla, tatlı ve çikolatalarla, beslenmeyi artırınca obezitenin pençesine düşmeleri de kaçınılmaz oluyor.

OBEZİTE HASTALIĞINDAN KURTULMANIN YOLU...

Obezite hastalarının son çaresi ameliyat. Fakat, ameliyata gerek kalmadan obeziteden kurtulmaları da mümkün.

Bunun başında ise yeme alışkanlıklarını değiştirmek geliyor. Obeziteden kurtulmak için karbonhidratlı gıda tüketimini protein ağırlıklı gıdalara çevirmek gerekiyor.

Obeziteden kurtulmak için uygulanması gereken ikinci kural ise egzersiz yapmak. Egzersiz düzeni oturtmak pek çok kişi için oldukça zor. Çevresel faktörlerse büyük önem taşıyor. Obezite hastası kişilerin egzersiz programını düzene oturtmak için gerekirse çevresini ve arkadaşlarını değiştirilmesi gerekebiliyor.

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