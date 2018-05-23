Obezite ve belirtileri nelerdir? Obezite tedavi yöntemleri nelerdir?

Obezite hastalığının pek çok sebebi olabiliyor. Türkiye'de 3 milyon obezite hastası var. Bu sayının artmasından endişe ediliyor. Hastalığın en önemli nedeni genetik faktörler olsa da sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam obezite riskini artırıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kağan Zengin, obezite ve obeziteden kurtulma yolları hakkında bilgi verdi.

OBEZİTE NEDİR?



Obezite kişinin olması gereken kilodan daha fazla görünmesi halidir.

Dünyada 700 milyona yakın, Türkiye'de ise 3 milyonu aşkın obezite hastası bulunuyor. Obezite hastası sayısının her geçen yıl yükselmesi ise durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Konu ile ilgili en iç acıtan nokta ise obezite sayısının artmasıyla, obezitenin çocuklarda görülme sıklığının da artmış olması.

OBEZİTE BELİRTİLERİ



Obezitenin belirtileri hastanın vücuttaki yağlanma oranının artmasıyla birlikte başka yönlerden de anlaşılabilir. Obezite hastası olan kişide şu belirtilere rastlayabilirsiniz:

Horlama, aşırı terleme, uyku apnesi, uyuyamama, eklemelerde ve sırtta ağrı, cilt dokusunda tahrişe bağlı enfeksiyon, gün içerisinde uykulu ve yorgun olma, en ufak bir harekette yorularak nefessiz kalma.