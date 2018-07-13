Obezite ve depresyon tedavisi birlikte yürütülmeli!

Obezite ve depresyon, içinde bulunduğumuz çağın en yaygın sağlık sorunlarından ikisi. Yapılan araştırmalar obezite ve depresyon arasında güçlü bir bağ olduğunu da ortaya koyuyor. Özellikle morbid obezitenin en sık görülen sonuçlarından birinin depresyon olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Kamil Gülpınar şişmanlığın bir kader olmadığının da altını çizdi. İşte obezite ve depresyonla ilgili bilinmesi gerekenler...

OBEZİTE VE DEPRESYON: SADECE BEDENİ DEĞİL RUH SAĞLIĞINI DA ETKİLİYOR



Kilogram cinsinden vücut ağırlığının metre cinsinden boy uzunluğunun karesine oranlanmasıyla hesaplanan vücut kitle endeksi 30'un üzerinde olanlar obez; 40'ın üzerinde olanlar ise morbid obez kabul ediliyor. Aşırı kilonun vücut sağlığı üzerindeki etkileri ise başta tip 2 diyabet olmak üzere, kronik karaciğer hastalıklarından kalp damar rahatsızlıklarına, tansiyondan kronik yorgunluğa, uyku apnesinden felce ve bazı kanser türlerinden artan gebelik komplikasyonlarına kadar oldukça geniş bir çerçeveyi kapsıyor. Üstelik obeziteden etkilenen yalnızca beden sağlığı da değil. Obezite nedeniyle sosyal yaşamdan izole olan, stres ile baş etmeye çalışan, çekingenlik ve özgüven problemleri yaşayan hastaların ruhsal süreçleri depresyona kadar uzanıyor. Aşırı kilo nedeniyle işsiz kalma ya da evden çıkamama gibi istenmeyen durumların yaşanması da olası