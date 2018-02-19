“Obezite ve Metabolik Cerrahi Hakkında Güncel Yaklaşımlar” semineri

Medical Park Ordu Hastanesi 24. Bölge Eczacılarına “Obezite ve Metabolik Cerrahi Hakkında Güncel Yaklaşımlar” konulu seminer düzenledi.

Medical Park Ordu Hastanesi eğitim ve toplantı salonunda gerçekleştirilen seminere Ordu’da görev yapan eczacıların yanı sıra Medical Park Ordu Hastanesi kadrosuna son dönemde katılan hekimler ve hastane yöneticileri katıldı. Medical Park Ordu Hastanesi Medikal Direktörü Doç. Dr. Özcan Hız toplantı başlangıcında yaptığı konuşmasında doktorların ve eczacıların sağlık hizmeti sunumunda ayrılmaz bir parça olduğunu, özellikle ilaçların kullanımında ve hastanın düzenli takibinde birlikte hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

Ordu Medical Park Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy, Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu ve Beslenme Diyet Uzmanı Dyt. Dilara Demirel tarafından gerçekleştirilen sunumda Obezite ve Diyabet Cerrahi ameliyatlarındaki güncel yaklaşımlar, ameliyat yöntemleri, multidisipliner yaklaşım, obezite ile mücadelede diyetisyenin rolü, hasta takibinin önemi ve obeziteye dair birçok konu üzerinde duruldu.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, yaptığı sunumunda şunları belirtti: “insan sağlığını tehdit edecek oranda vücutta yağ birikmesi obezite olarak tanımlanır. Obezite insanlarda şeker, polikistik over hastalığı, hipertansiyon, kalp hastalığı, kanser, kısırlık, cinsel fonksiyonlarda yetersizlik, uykuda solunum durması, tüylenme, dizlerde kireçlenme ve daha onlarca hastalıklara sebep olur. Sebebi tam olarak açıklanmamış olup genetik ve çevresel faktörler de guatri şekeri, insülin direnci, yumurtalıklarda kistik hastalıklar, hormon eksiklikleri veya fazlalıklarıyla ilgili endokrin ve metabolik hastalıklar da vücutta yağlanmaya sebep olur.” Tedavide beslenmenin düzenlenmesi, fiziksel aktivite, davranış tedavisi, ilaç ve cerrahi tedavi gibi çeşitli tedavi yöntemlerinden bahseden Dr. Gökosmanoğlu günümüzde obezite tedavisinde cerrahi yöntemlerin oldukça güvenilir ve etkili olduğunu, şiddetli obezitede cerrahi yöntemin uzun vadede kilo kontrolü için en iyi yöntem olduğunu anlattı. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy obezitenin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri, tedavi yöntemleri ve cerrahi müdahaleler hakkında bilgi verdi. Son dönemlerde obezite ameliyatlarının risklerinin çok yüksek olduğu, tüm dünyaya oranla ülkemizde çok daha sık obezite ameliyatları yapıldığı, 20 yıl sonra bu kişilerin tekrar kilo alacağı, kişilerde ameliyat sonrası midenin görevini yapamadığı ve bu nedenle yürüyemez ve yatağa bağımlı hale geldikleri gibi olumsuz haberlerin aksine obezite ameliyatlarının uygun hastalarda, uzman ellerde, donanımlı merkezlerde uygulandığından bahsetti. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Demirel, dengeli ve yeterli beslenmenin önemini ve obeziteye yol açan beslenme düzensizliklerinin önemine değindi.

Seminer sonunda söz alan 24. Bölge Eczacı Odası Başkanı Hakan Öztekin, “Meslektaşlarımızın sağlığın ayrılmaz bir parçası olan bu tür eğitimlerle; güncel tedavi protokolleri hakkında bilgi edinilmesi ve görüş alışverişi yapılması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra bizlerin ve hekimlerin pratikte karşılaştıkları hastalıklar ve tedavi tecrübeleri paylaşıldı” şeklinde konuştu.

Ordu Medical Park Hastanesi’nin eczacılara verdiği desteklerden ötürü mutluluk duyduklarını da dile getiren Öztekin, “Bizleri bir araya getirdikleri için hastane yöneticilerine, meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bu tip etkinlikler sayesinde karşılıklı fikir alış verişinde bulunmak ve bilgilerimizi güncelleme imkanı bulmayı her zaman için arzu ediyor ve tekrarını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.