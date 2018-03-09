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Obezite yaşı 2’ye düştü!

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.03.2018 17:44 | Son Güncelleme

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER)’de konuşan Diyetisyen Sinem Saydam; anne babaları ülkemizde obezite yaşının 2’ye düştüğü konusunda uyardı. Saydam; "Yemek için yaşıyoruz. Doğru olan istediğimiz kadar değil ihtiyacımız kadar yemektir” dedi.

Obezite yaşı 2’ye düştü!

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER)’de minder sohbetleri başladı. İki oturumda Diyetisyen Sinem Saydam ve Pilates Eğitmeni Nezide Kıyga ile gerçekleşen sohbetlerde sağlıklı beslenirken ne gibi egzersizlerle forma girileceği konuşuldu.

“Bireyin sağlıklı kilo vermesi yağlarını yakması demektir” diyen Diyetisyen Sinem Saydam, ”İlk önce sizi kilo alıp vermeye iten faktörler nelerdir bunlara bakmalıyız. Psikolojik nedenler, hormonal bozukluklar, genetik yapı hepsi sizin kilo kontrolünüzde önemli rolü olan faktörlerdir. Bir diyet programına başlayacaksanız sizi yemeğe itecek ortamlardan uzak durmalısınız. Ya hep ya hiç kuralı vardır. Ucundan biraz tadına bakmalıyım derseniz o tatlının ya da hamur işinin tamamını bitirirsiniz” dedi.

Kendinizi en az 3-4 saat arayla yemeğe alıştırın

İnsan vücudunun 2 öğün yemekle yaşamını devam ettirebileceğini kaydeden Saydam, ”Ama insülin direnci dediğimiz bir kavram var ve bunu kendimiz beyin olarak ayarlayabiliyoruz. Ne kadar insülin salgılayabilirsek insan vücudu o kadar açlığa uyum gösterebiliyor. Kendinizi en az 3-4 saat arayla yemeğe alıştırırsanız vücut olarak 21 günü geçtikten sonra çok ciddi açlığa dayanabilecek bir dirence sahip oluyorsunuz. Metabolizmayı hızlandırmak için bitki çaylarından da destek alabilirsiniz. Bağırsaklarınız çok durağansa eğer, sizin kabızlığınızı çözmeye yardımcı olur. Günde 2 fincan alabilirsiniz ama bunu çeşitlendirerek almanız gerekir. Bu yüzden biz istiyoruz ki çeşitli bitki çaylarını günde 2 fincan, suyu da günde 2-3 litre olacak şekilde tüketilmelidir” diye konuştu.

Doğru nefes burundan alıp burundan verilir

Spor yaparken özellikle de Pilates’te nefes çok önemlidir diyen BAKMER Pilates Eğitmeni Nezide Kıyga, “Bunu sadece nefes alıp vermek olarak düşünmemeliyiz. Konsantrasyon nefes kadar önemli bir prensiptir. Doğru nefes burundan alıp burundan verdiğimiz nefestir. Bizim nefes alma organımız burundur. Daha akıcı daha iyi egzersiz yapmamız için oradaki gücü nefesten alıyoruz. Pilates kontrol metodunun üzerine kurulmuş bir egzersiz bu yüzden diyoruz ki 7’den 70’ e herkes yapabilir. Nefes, hareket, kontrol bunların hepsi bir bütündür.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
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