Obezitede Avrupa’da 1’inci sıradayız

“Bireyin obeziteye karşı eğilimi anne karnında başlıyor. Annenin hamileyken beslenme tarzı bebeğin sonraki yaşamında beslenme seçimlerini etkiliyor. Son zamanlarda yapılan çalışmalar gösterdi ki özellikle ilk üç ayda anne adaylarının kilo alırım endişesi ile beslenmelerinde kısıtlamaya gitmesi, bebeğin doğum sonrası hayatını şekillendirecek programlanma mekanizmalarını etkiliyor ve vücutta yokluk çekilen besin için depolanmaya ihtiyaç duyuluyor. Bu aslında bebeğin doğumdan sonraki hayata hazır olmak için yaptığı bir değişiklik. Annenin aşırı kilo alması, 20 kilonun üzerindeki kilo alımı gibi, yine çocuğun obez olma riskini artıyor. Gebelik döneminde bebeğin az ya da çok beslenmesi metabolik ve endokrin değişikliklere sebep olacağından ilerisi için risk oluşturuyor. Dolayısı ile gebelik döneminde annenin ve bebeğin yeterli ve dengeli beslenmesi, bebeğin yetişkin döneminde obezite riskini azaltacaktır” dedi.

2025 YILINDA DÜNYADA 5 KİŞİDEN 1’İ OBEZ OLABİLİR



Dünyada obeziteyle mücadelenin devam etmesine rağmen hızlı bir artışın da olduğunu söyleyen Mollaoğlu, “Böyle devam ederse 2025 yılında tüm dünyada her 5 kişiden 1’inin obez olması bekleniyor” şeklinde konuştu.

Mollaoğlu, çocukların yeme kültürünün aile içinde kazandırıldığını, özellikle ebeveynlerin beslenme şekillerinde çocuklara örnek olması gerektiğine dikkat çekti ve şunları söyledi:

“Çocuklar yeme kültürünü aile içinde kazanıyorlar. Hiç kahvaltı yapılmayan bir evde çocuğun düzenli yeme alışkanlıklarına sahip olması beklenemez. Ebeveynlerin örnek olmaları, düzenli beslenmeleri, hazır, rafine, hormonlu gıdalardan, GDO’lu ürünlerden uzak durmaları ve mümkün olduğu kadar doğala eş ürünleri tüketmeleri gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre bir yetişkinin haftada en az 3 gün toplamda 150 dakika, bir çocuğun ise günde en az 60 dakika fiziksel aktivite yapması gerekiyor. Ebeveynler çocukları ve kendileri için obezite riskini azaltmada sihirli sözcük “denge” faktörünü,günlük beslenme ve hareket faaliyetlerinde uygulamalı ve sadece özenli beslenme ya da sadece fiziksel aktivite yapmanın yeterli olmayacağını unutmamalılar“