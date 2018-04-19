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Obeziteden kurtulup modelliğe adım attı

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.04.2018 10:17 | Son Güncelleme

Arkadaşlarının “şişko” ve “obez” diye alay ettikleri, aşırı kiloları nedeniyle sağlığı bozulan Ecem Akkuleliler, 7 ay önce obezite ameliyatı oldu ve hayatı değişti.

Obeziteden kurtulup modelliğe adım attı

Arkadaşlarının “şişko” ve “obez” diye alay ettikleri, aşırı kiloları nedeniyle sağlığı bozulan Ecem Akkuleliler, 7 ay önce obezite ameliyatı oldu ve hayatı değişti. Üniversitede Radyo ve TV bölümü okumak isteyen 18 yaşındaki genç kıza, İstanbul ve İzmir’deki ajanslardan modellik teklifleri yağıyor.
Ailesiyle İzmir’de yaşayan 18 yaşındaki Ecem Akkuleliler, lise 4. sınıftan itibaren hızla kilo almaya başladı. Özellikle okul kantininden aldığı fast food yiyecekler nedeniyle kilo almaya devam eden genç kız, geçen yıl 100 kiloyu aştı. Sağlık sorunları da baş göstermeye başlayınca genç kız, ailesiyle konuşup çözüm yolları aramaya başladı.
Arkadaşlarının “şişko”, “obez” diyerek kendisiyle alay etmesinden bunalan genç kız, zayıflamak için diyet, spor gibi her yolu denedi ancak bir türlü başaramadı. Ecem Akkuleliler, komşusu sayesinde Obezite Cerrahı Op. Dr. Tufan Ergenç ile tanıştı. Doktor Ergenç ile yaptığı görüşmenin ardından, ailesiyle birlikte obezite ameliyatı olmaya karar verdi.

“İyi ki ameliyat olmuşum”
Geçtiğimiz yıl 3 Ağustos günü Dr. Ergenç tarafından ameliyata alınan genç kız, operasyondan sonra yazılan beslenme ve spor programına harfiyen uydu. Operasyona 105 kilo ile giren Akkuleliler, 7 ayda 65 kiloya indi. Fiziği tamamen değişen, sağlığına kavuşan Akkuleliler, “Mağazada gördüğüm kıyafetleri kendime yakıştırıyordum ama alamıyordum. Annem ile konuşup, ‘Bir şeyler yapmamız lazım’ dedim. Çünkü sağlığım da bozulmaya başlamıştı. Alt komşum sayesinde Tufan hocanın ismini duydum. Hocamın bana verdiği güven sayesinde ameliyat olmaya karar verdim. İyi ki bu ameliyatı olmuşum” dedi.

“Modellik yapacağım aklımın ucundan bile geçmezdi”
Lise eğitimine devam eden Akkuleliler, “Üniversiteye hazırlanıyorum. Radyo-TV Bölümünü okuyup, spiker olmak istiyorum. Ameliyattan sonra İstanbul’daki birkaç cast ajansından teklif aldım. İzmir’deki birkaç mankenlik ajansına başvurdum. Görüşmeler yapıyorum. Modellik yapmak istiyorum. Kilolu olduğum zaman da model olma hayali kuruyordum. Ama bir gün zayıflayıp modellik teklifleri alacağım aklımın ucundan bile geçmezdi” diye konuştu.
Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç ise hastası Ecem Akkuleliler’in ideal kilosuna ulaştığını ve sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Obezite hastalığının birçok hastalığı beraberinde getirdiğini anlatan Dr. Ergenç, “Obezite hastalıkların yanı sıra kişilerin sosyal ve iş hayatlarını da olumsuz etkiliyor. Obezite ameliyatı olan hastaların sosyal ve iş hayatlarında pozitif yönde gelişmeler oluyor. Ecem’de olduğu gibi bu değişimi ve gelişimi birçok hastamızda gözlemleyebiliyoruz” dedi.

Obeziteden kurtulup modelliğe adım attı

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