HABER

"Obezitenin nedeni ekmek değil"

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.08.2018 10:53 | Son Güncelleme

ABD’de buğday ve ekmek tüketiminin son 15 yılda ciddi şekilde azaldığını belirten Uluslararası Tahıl Bilimi ve Teknolojisi (ICC) Başkanı Prof.

Gizem KARADAĞ-Gül KABA/ANKARA, (DHA) - ABD’de buğday ve ekmek tüketiminin son 15 yılda ciddi şekilde azaldığını belirten Uluslararası Tahıl Bilimi ve Teknolojisi (ICC) Başkanı Prof. Dr. Hamit Köksel, buna rağmen Amerika’da obezitenin giderek arttığına dikkat çekerek, obezitenin nedeninin buğday, ekmek değil yaşam şekli ve hareketsizlik olduğunu söyledi.

Obezitenin değişen yaşam şekli ve hareketsizlik gibi birçok faktöre bağlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Köksel, " Dünyada konuyla ilgili çalışma yapan örgütler (FAO, WHO) tam tersine tam tahıl ürünlerinin, sebzelerin, meyvelerin ve kuruyemişlerin tüketilmesini öneriyor. Bu gıdaların obeziteyi azalttığını söylüyor. Biz tabi ki beyaz ekmek te tüketebiliriz ama tam tahıl ve kepekli ürünlere doğru yönelip, onların tüketimini arttırmamız gereklidir. Dünyanın hiçbir yerinde gerçek beslenme uzmanları ve bu konuyla ilgili araştırma yapan kuruluşlar ekmeğin, obezite ve diyabetin temel nedeni olduğunu söylemiyorlar. Diyabet hastası olanlar ya da normal bireyler üzerinde yapılan çalışmalar ekmek ve diğer tahıl ürünleriyle bu sağlık sorunlarını ilişkilendirmiyor" dedi.

"BEYAZ EKMEK ZARARLI DEĞİL"

En sağlıklı ekmeklerin tam buğday ekmeği ve karışık tam tahıllı ekmekler olduğunu vurgulayan Köksel, şöyle konuştu:

“Buğdayın kepeğini ve rüşeymini ayırmamalıyız. Çünkü buğdayın kepeğinde ve rüşeym dediğimiz embriyo kısmında bizim için çok yararlı mineraller ve vitaminler vardır. Ülkemizde birçok kişide önemli düzeyde demir, çinko ve B vitamini eksikliği var. Biz kepeği ve rüşeymi ayırdığımız zaman aslında bu yararlı bileşenlerin çoğunu atıyoruz. Bu yararlı bileşenler kepekle birlikte hayvan yemine gidiyor. Beyaz ekmek de zararlı değil, özellikle gençler ve çocuklar için önemli bir enerji kaynağı, ama tam buğday ekmeği daha yararlıdır. Bunun yanı sıra sadece buğday da değil çavdar, arpa ve yulaf ununu da buğday unuyla karıştırarak, daha sağlıklı ekmekler yapabiliriz."

“Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın en son kodeks çalışmaları sırasında normal ekmeklerde katkı maddesi kullanılması tamamen yasaklandı. Bir geçiş sürecinden sonra Türkiye’deki fırıncılar katkısız ekmek yapmayı öğrendiler. Ama bu konuda yine bilgi kirliliği var. Hep şu soru gündeme getiriliyor. ‘Ekmekte katkı maddeleri yasak ama kullanılabilir mi?’. Her alanda olduğu gibi bu konuda da yasaklara uymayanlar olabilir, ancak bunun oldukça az olduğunu düşünüyorum. İlgili kamu kuruluşları sıkı denetimler yaparak bunu kontrol etmelidir” diye konuştu.

"EKMEKTE SABİT GRAMAJ OLMALI"

Ekmek gramajıyla çok oynanmasını doğru bulmadığını söyleyen ve sabit gramaj öneren Prof. Dr. Köksel, "Osmanlı döneminden beri ekmek gramajıyla ilgili sorunlar gündeme gelmiştir. Eski kayıtlara baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Han’ın bile ekmek gramajıyla ve ekmek kalitesiyle ile ilgili fermanlarının olduğunu görüyoruz. Çok dürüst çalışan fırıncılarımız var ama gramajdan çalıp, daha küçük ekmeği aynı ağırlıkta gibi göstererek piyasaya veren fırıncılarımızda var. Bunun önlenmesinin yolu, ekmeğin sabit gramajın olmasıdır. Bize batıyı örnek veriyorlar. ABD ve İngiltere gibi ülkelerde de genel kullanımda olan ekmekler bir pound (454 gram) veya bunun bir buçuk katı ağırlıktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Ekmek Tebliği çalışmaları sırasında komisyonda çalışırken, ekmekte sabit gramajın olmasını önerdim. Şu anda o sabit gramajın dışına çıkıldı. Ekmek gramajı ile çok oynanmasını doğru bulmuyorum ve tüketiciye yanıltıcı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

PARTNERDünya bu kızı konuşuyor! Özelliği duyanları şaşkına uğratıyorDünya bu kızı konuşuyor! Özelliği duyanları şaşkına uğratıyor
Hidradenitis suppurativa (HS) nedir? Hidradenitis suppurativa (HS) belirtileri nelerdir? Hidradenitis suppurativa (HS) bulaşıcı mıdır?Hidradenitis suppurativa (HS) nedir? Hidradenitis suppurativa (HS) belirtileri nelerdir? Hidradenitis suppurativa (HS) bulaşıcı mıdır?
Göz hastalıkları belirtilerine dikkat! Gözlerdeki hangi belirti hangi hastalığın habercisi?Göz hastalıkları belirtilerine dikkat! Gözlerdeki hangi belirti hangi hastalığın habercisi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

İlginizi Çekebilir

Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!

Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun ağrısı nasıl geçer? Boyun ağrısını azaltan öneriler

Boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun ağrısı nasıl geçer? Boyun ağrısını azaltan öneriler

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaz aylarında kuruyan cildi nasıl nemlendirmeli? Yaz aylarında cilt bakımı için ne yapmalı?

Yaz aylarında kuruyan cildi nasıl nemlendirmeli? Yaz aylarında cilt bakımı için ne yapmalı?

Glüten nedir? Glütensiz diyet nedir? Glüten alerjisi olanlar ne yememeli?

Glüten nedir? Glütensiz diyet nedir? Glüten alerjisi olanlar ne yememeli?

Hidradenitis suppurativa (HS) nedir? Hidradenitis suppurativa (HS) belirtileri nelerdir? Hidradenitis suppurativa (HS) bulaşıcı mıdır?

Hidradenitis suppurativa (HS) nedir? Hidradenitis suppurativa (HS) belirtileri nelerdir? Hidradenitis suppurativa (HS) bulaşıcı mıdır?

Göz hastalıkları belirtilerine dikkat! Gözlerdeki hangi belirti hangi hastalığın habercisi?

Göz hastalıkları belirtilerine dikkat! Gözlerdeki hangi belirti hangi hastalığın habercisi?

Kalp damar hastası ne yemeli? Kalp damar hastalarına beslenme önerileri

Kalp damar hastası ne yemeli? Kalp damar hastalarına beslenme önerileri

Yaşlı hastalıkları önlenebilir mi?

Yaşlı hastalıkları önlenebilir mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.