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"Obeziteye neden olacak diyet yanlışlarına dikkat!"

SAĞLIK HABERLERİ | 05.01.2018 12:21 | Son Güncelleme 3 saat önce

İSTANBUL, (DHA) - Son yıllarda dünyada sürekli artan obezite hastalığına karşı mücadelesi ve kurduğu Nişantaşı Obezite Enstitüsü ile adından söz ettiren Nişantaşı Hastanesi'nden Diyetisyen Psikolog Merve Gündüz, obezite öncesi yapılan hatalara dikkat çekti.

İnsanların yaşamında doğru bildiği yanlışları yaparak kendilerini yorduklarını kaydeden Gündüz; diyet yaparken yapılan hataları şöyle sıraladı ve uyardı:

"Diyet yapan kişiler genel olarak hergün tartılma eğilimindedirler. "Bakalım diyetim işe yaramış mı?” gibi sorularla gün içinde bile o tartının üzerine defalarca çıkarız. Motivasyonumuz bozulunca da ne yapsam işe yaramıyor diye yakınırız. Oysa gün içindeki ağırlık sıklıkla dalgalanmalar göstermektedir.Yediğimiz yemekler, ödem, kabızlık, idrar gibi birçok faktör tartıya kilo artışı olarak yansımaktadır. Bunun yerine haftada 1 kez sabah aç karnına, iç çamaşırlarıyla tuvalet sonrası ölçülmek yeterlidir.”

"YEMEKLERİMDE HİÇ YAĞ KULLANMIYORUM”

İnsan vücuduna dışarıdan alınan yağların kilo üzerindeki etkisine değinen Gündüz, "Yağı hayatımdan tamamen çıkartırsam, yağ kütlem artmayacağı için kilo almam şeklinde bir inanış var. Gelin bir de şuradan bakalım. Hücre zarının yapısını oluşturan tabaka yağdan meydana gelmektedir. Diyetimizden yağı tamamen çıkarmamız demek metabolizmanın düzgün bir şekilde çalışamaması, yağda eriyen vitaminlerin (A,D,E,K) emiliminin tam yapılamaması demektir. Ayrıca fazladan tüketilen karbonhidrat ve protein de yağa dönüştüğünü ve yağların tokluk süresinin uzamasına yardımcı olduğunu unutmayın” dedi.

"ZAYIFLAMAK İÇİN LIGHT ÜRÜNLER TÜKETİYORUM AMA KİLOM AYNI”

Light ürünler ile ilgili bilgi veren Gündüz, "Besinlerde porsiyon kontrolüne dikkat etmeyen birinin light ürünlerle zayıflamasını beklemek çok anlamlı değil. Ayrıca bir ürünün üzerinde "light” yazıyor olması o ürünün sınırsızca tüketilebileceği, enerji içermediği anlamına gelmiyor. Burada önemli olan karbonhidrat-yağ-protein, her besin grubundan yeterli ve dengeli bir şekilde faydalanabilmek” diye konuştu.

BİKTİ ÇAYLARINDAN GÜNDE KAÇ BARDAK İÇİLEBİLİR?

Zayıflama diyeti yapan çoğu kişinin elinde kupa kupa bitki çayları görüldüğünü söyleyen Gündüz, bitki çayları hakkında doğru bilinen yanlışları da aktardı. Gündüz, "Yağ yakan mucize çaylar şehir efsanesi gibi dilden dile dolanır. Bu çaylarda bağırsakların atım işlemini arttıran laksatifler, idrar çıkışını arttıran diüretikler ve terlemeyi arttırıcı etkileri sağlayan içerikler bulunmaktadır. Form çaylarında laksatif etki ile en çok kullanılan bitki sinamekidir. Sürekli olarak sinameki kullanımı, su ve elektrolit kaybına neden olacağı için kişi tartıda kilo kaybettiğini zannedebilir” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

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