"Obeziteye neden olacak diyet yanlışlarına dikkat!"

İSTANBUL, (DHA) - Son yıllarda dünyada sürekli artan obezite hastalığına karşı mücadelesi ve kurduğu Nişantaşı Obezite Enstitüsü ile adından söz ettiren Nişantaşı Hastanesi'nden Diyetisyen Psikolog Merve Gündüz, obezite öncesi yapılan hatalara dikkat çekti.

İnsanların yaşamında doğru bildiği yanlışları yaparak kendilerini yorduklarını kaydeden Gündüz; diyet yaparken yapılan hataları şöyle sıraladı ve uyardı:

"Diyet yapan kişiler genel olarak hergün tartılma eğilimindedirler. "Bakalım diyetim işe yaramış mı?” gibi sorularla gün içinde bile o tartının üzerine defalarca çıkarız. Motivasyonumuz bozulunca da ne yapsam işe yaramıyor diye yakınırız. Oysa gün içindeki ağırlık sıklıkla dalgalanmalar göstermektedir.Yediğimiz yemekler, ödem, kabızlık, idrar gibi birçok faktör tartıya kilo artışı olarak yansımaktadır. Bunun yerine haftada 1 kez sabah aç karnına, iç çamaşırlarıyla tuvalet sonrası ölçülmek yeterlidir.”

"YEMEKLERİMDE HİÇ YAĞ KULLANMIYORUM”

İnsan vücuduna dışarıdan alınan yağların kilo üzerindeki etkisine değinen Gündüz, "Yağı hayatımdan tamamen çıkartırsam, yağ kütlem artmayacağı için kilo almam şeklinde bir inanış var. Gelin bir de şuradan bakalım. Hücre zarının yapısını oluşturan tabaka yağdan meydana gelmektedir. Diyetimizden yağı tamamen çıkarmamız demek metabolizmanın düzgün bir şekilde çalışamaması, yağda eriyen vitaminlerin (A,D,E,K) emiliminin tam yapılamaması demektir. Ayrıca fazladan tüketilen karbonhidrat ve protein de yağa dönüştüğünü ve yağların tokluk süresinin uzamasına yardımcı olduğunu unutmayın” dedi.