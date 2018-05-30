Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk tedavisi var mı?

Obsesif kompulsif bozukluk bir tür akıl hastalığıdır. OKB’si olan kişiler, obsesif düşünceler ve dürtülere veya zorlayıcı, tekrarlayıcı davranışlara sahip olabilirler. Bazılarının hem saplantıları hem de zorlamaları vardır. Şimdi Obsesif kompolsif bozukluk ile ilgili bilinmesi gerekenleri ve merak edilenleri tüm detayları ile anlatmaya çalışacağız…

Obsesif Kompolsif Bozukluk (OKB) nadir olarak görülen bir hastalık olarak kabul edilmesine karşın son yıllarda yapılan araştırmalarda OKB'nin her 100 kişiden 2-3'ünde görüldüğü saptanmıştır.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) NEDİR?



Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), kontrol edilemeyen, istenmeyen düşünceler ve gerçekleştirilmesi zorunlu hissedilen, ritüelleştirilmiş tekrarlayıcı davranışlarla karakterize bir anksiyete bozukluğudur. Eğer OKB’niz varsa, saplantılı düşüncelerinizin ve zorlayıcı davranışlarınızın mantıksız (irrasyonel) olduğunu kabul edersiniz ama yine de, onlara direnip özgür olamayacağınızı hissedersiniz.

Eski bir plakta sıkışan bir iğne gibi, OKB de beynin belirli bir düşünce ya da dürtüye yapışmasına neden olur. Örneğin, gerçekten kapalı olduğundan emin olmak için sobayı 20 kez kontrol edebilir veya ellerinizi yaralayana kadar yıkayabilirsiniz. Bu tekrarlayıcı davranışları yerine getirmekten keyif almadığınız halde, takıntılı düşüncelerin yarattığı kaygıyı azaltmanızı sağlar. Semptomlarınızı tetikleyen veya kötüleştiren durumlardan kaçınmaya çalışabilirsiniz, ya da alkol veya ilaçlarla kendi kendinizi tedavi etmeye çalışabilirsiniz. Ancak, bu takıntılarınız ve zorlayıcı davranışlarınızdan kaçış gibi görünse de, kendinize yardım etmek ve düşüncelerinizi ve eylemlerinizi kontrol altına almak için yapabileceğiniz pek çok şey vardır.