İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, tetanos, difteri gibi aşıların 2019 yılından itibaren Türkiye'de üretileceğini söyledi.

Başbakan Yıldırım, Ödemiş Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İzmirlilerle birlikte olmaktan gurur duyduğunu, memlekete gerçekleştirilen her eserin kendilerini daha çok üretmeye ve daha çok yatırım yapmaya sevk ettiğini, hizmet aşkını artırdığını belirtti.

Vatandaş mutlu oldukça mutlu olduklarını vurgulayan Yıldırım, "Biz bu millete aşığız. Sevgili hemşehrilerim, sizlere hizmet etmeyi daima bir bahtiyarlık vesilesi olarak gördük, görüyoruz. 16 sene önce yola 'İnsanların hayırlısı insanlara hizmet edendir.' diye çıktık . O gün bugün bu düsturla yol aldık, hizmet ettik, hizmet etmeye de devam ediyoruz. Sizler de sağ olun bize destek verdiniz. Gayret gösterdiniz ve AK Parti'yi bugünlere getirdiniz." dedi.

Yıldırım, önceliklerinin hep insan olduğunun altını çizerek, "İzmirli olmaktan, bu ülkenin vatandaşı olmaktan şu ay yıldızlı bayrağın altında yaşamaktan gurur duyuyoruz. İnsan deyince en önce sağlık akla geliyor. Sağlık hizmeti almak hepimizin en temel hakkıdır bacılarım, kardeşlerim. Devletin de görevi vatandaşa en iyi sağlık hizmetini vermektir. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın size selamını getirdim. Bu gerçekten hareketle insanımıza gelişmiş sağlık hizmeti vermek için büyük bir değişim, dönüşüm başlattık. Sağlık alanında sağlık alanında çok önemli değişiklik, dönüşüm yaşadık." diye konuştu.