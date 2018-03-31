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Ödemiş Devlet Hastanesi Açılış Töreni

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.03.2018 16:29 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Demircan: "Dünyada örnek gösterilecek şehir hastanelerimiz birer birer tamamlanıyor. 4 tanesini işletmeye açtık, 5 tanesini bu sene açacağız"

İZMİR (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye'de fevkalade güzel hastanelerin bir bir açıldığını belirterek, "Dünyada örnek gösterilecek şehir hastanelerimiz birer birer tamamlanıyor. 4 tanesini işletmeye açtık, 5 tanesini bu sene açacağız." dedi.

Demircan, Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, güzel bir işin açılışını yapmak için Ödemiş'te bulunduklarını dile getirdi.

Sağlık alanında AK Parti hükümetlerinin çok önemli adımlar attığını söyleyen Demircan, geçmiş dönemden hastanelerin koğuş sisteminde yatak ve mekanların sorunlu olduğunu, ilaç kuyruklarının yaşandığını, hastaların eczanelerde ilaç bulamadığını anımsattı.

Şimdiki hastanelerin 5 yıldızlı otel konforuna sahip olduğunu vurgulayan Demircan şöyle konuştu:

"Milletimizin hak ettiği güzelliği sunan hastaneler yaptık ve yapıyoruz. Türkiye önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde sağlık altyapısını yenilemeyi tamamlıyoruz. Sağlık alanında insan gücü yetiştirme noktasında da ülkemizin hak ettiği noktaya hızla yaklaşıyor ve geliyoruz. Şehirlerimizde fevkalade güzel hastaneler bir bir açılıyor, tamamlanıyor. Dünyada örnek gösterilecek şehir hastanelerimiz birer birer tamamlanıyor. 4 tanesini işletmeye açtık, 5 tanesini bu sene açacağız Allah nasip ederse."

- Ödemiş Devlet Hastanesi

Ödemiş Devlet Hastanesi'nin 300 yataklı olmanın yanı sıra hastanede 36 tane yoğun bakın yatağının bulunduğunu aktaran Bakan Demircan, hastanede İzmir'de ilk kez uygulanan suda doğum ünitesinin bulunduğuna dikkati çekti. Demircan, 20 tane palyatif bakım yatağı ve 8 ameliyathanesi bulunan hastanede yaklaşık 650 personelin görev yapacağını anlatarak, vatandaşın hak ettiği hizmetin sunulacağını bildirdi.

İzmir'de son 15 yılda sağlık alanında yapılan yatırımın 4,5 milyar lira olduğunu ve büyük yatırımların da sürdüğünü dile getiren Ahmet Demircan, Bayraklı Şehir Hastanesi'nin yapımının devam ettiğini, ikinci şehir hastanesinin ise yerinin belirlenmesinin ardından temelinin atılacağını kaydetti.

Hastanenin açılışına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve milletvekilleri ile ilgililer katıldı.

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