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Odyometri alanında ilk ve tek Türkçe kaynak kitap yayımlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.04.2018 12:09 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Programı Öğretim Üyesi Dr.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Programı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi’nin hazırlamış olduğu kitap yayımlandı. Avrupa Akustik ve Odyoloji müfredatına uygun olarak hazırlanan kitap, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Odyometri Programları için ilk ve tek Türkçe kaynak kitap olma özelliğini taşıyor.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Odyometri Programları için ilk ve tek Türkçe kaynak kitap olma özelliğini taşıyan Dr. Kepekçi’nin kaleme aldığı "Odyometri: İşitme ve Ölçümü, Vestibüler Sistem, Nörootoloji” kitabı yayımlandı. Dr. Kepekçi’nin 3 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından yayımlanan kitabında, Otoloji ve Odyoloji alanındaki önemli bilimsel konular ön plana çıkıyor.

“Doğru ölçüm tedavi sürecini etkiliyor”
Kitap hakkında bilgiler veren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hamdi Kepekçi, Odyometri’nin son yıllarda bilimsel sahada yerini alan bir program olduğunun altını çizdi. Odyometristlerin yapacakları doğru ölçümlerle teşhis ve tedavi sürecinde klinisyenin alacağı kararlara katkı sağladığını ifade eden Kepekçi, şunları söyledi:
“Odyometri bölümünde ders vermeye başladığım ilk günlerden itibaren sağlık hizmetleri sahasına adım atan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kaynak kitap ihtiyacı dikkatimi çekti. Öğrencilerimiz yurdumuzun dört bir yanından gelen pırıl pırıl gençlerdi. Bu arkadaşlarımız her fırsatta bizden ders slaytları, ders notlarını istediler. Piyasada yayınlanmış Odyoloji ile ilgili kitaplar ile internet ortamında dokümanlar mevcuttu. Hatta yabancı dilde yazılmış bilgiler de bolca bulunuyordu. Ancak daha önce sağlıkla ilgili bir alt yapısı olmayan öğrencilerimiz de vardı. Üstelik odyometri teknikeri olacak bu gençler için adı geçen eserler karmaşık ve mesleki ihtiyaçları ile uyumlu değildi. Bunun üzerine öğrencilerimin teşviki ile bütün odyometristlerin başucu kitabı olacak bu eser kaleme alındı.”

“Kitap büyük bir eksiği tamamlayacak”
Kitapta konuların ayrıntılı olarak anlatıldığı ve bunun da eğitime büyük ölçüde katkı sağlayacağının altını çizen Kepekçi, “Otoloji ve Odyoloji alanında sade ve öz bilgileri içeren bu kaynak Türkçe eğitim materyali sahasında birçok eksiği tamamlayacak. Eserden faydalanacak olan Kulak Burun Boğaz (KBB) asistanlarına, Odyoloji ve Odyometri öğrencilerine ve Odyometrist arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum” diye konuştu.

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