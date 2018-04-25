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Odyometri eğitimi alanında ilk ve tek Türçe kaynak kitap yayımlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.04.2018 11:13 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Programı Dr.

Odyometri eğitimi alanında ilk ve tek Türçe kaynak kitap yayımlandı

İSTANBUL, (DHA)-İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Programı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Hamdi Kepekçi’nin kaleme aldığı “Odyometri: İşitme ve Ölçümü, Vestibüler Sistem, Nörootoloji” kitabı yayımlandı. Kepekçi’nin 3 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından yayımlanan kitabında, Otoloji ve Odyoloji alanındaki önemli bilimsel konular ön plana çıkıyor. Avrupa Akustik ve Odyoloji müfredatına uygun olarak hazırlanan kitap, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Odyometri Programları için ilk ve tek Türkçe kaynak kitap olma özelliğini taşıyor.

“DOĞRU ÖLÇÜM TEDAVİ SÜRECİNİ ETKİLİYOR”

Kitap hakkında bilgiler veren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hamdi Kepekçi, Odyometrinin son yıllarda bilimsel sahada yerini alan bir program olduğunun altını çizdi. Odyometristlerin yapacakları doğru ölçümlerle teşhis ve tedavi sürecinde klinisyenin alacağı kararlara katkı sağladıklarını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Kepekçi şunları söyledi: “Odyometri bölümünde ders vermeye başladığım ilk günlerden itibaren sağlık hizmetleri sahasına adım atan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kaynak kitap ihtiyacı dikkatimi çekti. Öğrencilerimiz yurdumuzun dört bir yanından gelen pırıl pırıl gençlerdi. Bu arkadaşlarımız her fırsatta bizden ders slaytları, ders notlarını istediler. Piyasada yayınlanmış Odyoloji ile ilgili kitaplar ile internet ortamında dokümanlar mevcuttu. Hatta yabancı dilde yazılmış bilgiler de bolca bulunuyordu. Ancak daha önce sağlıkla ilgili bir alt yapısı olmayan öğrencilerimiz de vardı. Üstelik odyometri teknikeri olacak bu gençler için adı geçen eserler karmaşık ve mesleki ihtiyaçları ile uyumlu değildi. Bunun üzerine öğrencilerimin teşviki ile bütün odyometristlerin başucu kitabı olacak bu eser kaleme alındı.”

“KİTAP BÜYÜK BİR EKSİĞİ TAMAMLAYACAK”

Kitapta konuların en anlaşılır şekilde anlatıldığını ve bunun eğitime büyük ölçüde katkı sağlayacağının altını çizen Kepekçi şöyle konuştu: “Otoloji ve Odyoloji alanında sade ve öz bilgileri içeren bu kaynak Türkçe eğitim materyali sahasında bir eksiği tamamlayacaktır. Eserden faydalanacak KBB asistanlarına, Odyoloji ve Odyometri öğrencilerine ve Odyometrist arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."

(İSTANBUL-DHA)

Odyometri eğitimi alanında ilk ve tek Türçe kaynak kitap yayımlandı

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