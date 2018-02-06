Ofis çalışanları gribal enfeksiyonlara daha hızlı yakalanıyor

Pek çok insan özellikle soğuk kış günlerinde grip, yani tıbbi adıyla influenza enfeksiyonuyla boğuşuyor. Özellikle solunum sistemini etkileyen gripten korunmanın ve kolay atlatmanın da pek çok yolu bulunuyor. Grip salgınlarından en çok etkilenen kesimin açık ofis çalışanları olduğunu belirten Prof. Dr. Gökhan Yuncu, gribe karşı en iyi savunmanın yılda bir kere aşılanmak olduğunun altını çiziyor. İlk 48 saat kritik!

Burun akması, aksırma, boğaz ağrısı gibi belirtilerle başlangıçta soğuk algınlığı gibi görünebilen grip, aniden ortaya çıkma eğilimiyle soğuk algınlığından ayrılıyor. En çok 38 derece üzerinde ateş, kas ağrıları, titreme, terleme, kuru öksürük, boğaz ağrısı, yorulma ve halsizlik gibi belirtilerle kendini gösteren gribal enfeksiyonlar, çoğunlukla tedaviye ihtiyaç olmadan dinlenmeyle kendiliğinden geçebiliyor. Prof. Dr. Gökhan Yuncu, belirtiler ilk fark edildiği andan itibaren bir doktora danışılarak antiviral ilaçlar alınması gerektiğini belirtiyor. Böylece hastalık süresi kısalıyor ve daha ciddi komplikasyonlar önlenebiliyor.

Küçük çocuklar ve yaşlılar risk altında

Mevsimsel grip özellikle küçük çocukları, yaşlıları etkilediği gibi bakım evleri, askeri barakalar, plazalar gibi toplu çalışma veya yaşam ortamlarında bulunan kişileri de hedef alıyor. Kanser tedavisi gören, HIV /AIDS teşhisi konmuş veya bağışıklığı zayıf kişilerde komplikasyon gelişme riski de artıyor. Astım, şeker hastalığı veya kalp rahatsızlığı gibi kronik hastalığı olanların, da grip salgınlarına karşı önlem almaları ve daha dikkatli olmaları gerekiyor. Tüm bunların yanı sıra gebe kadınlarda özellikle ikinci ve üçüncü trimesterde influenza komplikasyonları gelişme olasılığı daha yüksek. Obezite teşhisi konmuş kişiler de komplikasyon riski taşıyanlar arasında. Genç ve sağlıklı kişiler için mevsimsel gribin ciddi olmadığını belirten Prof. Dr. Gökhan Yuncu; “Genç ve sağlıklı kişiler hastalığa ilk yakalandığında zorlanabilir ancak hastalık genellikle bir iki hafta içinde kendiliğinden tamamen geçer. Ancak yüksek riskli çocuklar ve yetişkinlerde, zatürre (Pnömoni), bronşit, astım alevlenmeleri, kalp sorunları ve orta kulak enfeksiyonları gibi komplikasyonlar gelişebilir. Bu komplikasyonlar arasında zatürre en ciddi olanıdır. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için öldürücü olabilir.” diyor.

Nasıl korunacağız?



Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, gribi önlemenin ilk ve en iyi yolu olarak yıllık grip aşısı yapılmasını öneriyor. 6 aylıktan büyük herkese yıllık grip aşısı yapılması en etkili korunma yöntemi olarak görülüyor. Özellikle açık ofis gibi çalışma ortamlarında hızlı şekilde yayılan gribi önlemek, verim kaybını azaltmak ve çalışanları korumak için havalandırma gibi iyi fiziksel koşulların sağlanması dışında, hastalığı önlemeye yönelik önlemlerin de alınması gerekiyor. Prof. Dr. Gökhan Yuncu, bu önlemleri şöyle sıralıyor: İşverenler ve amirler, kendilerini aşılatarak çalışanlarına örnek olup aynı şeyi yapmaya teşvik ederek yol gösterebilirler Aşılamayı teşvik eden diğer pratik yollar, çalışanların gribin sonuçları ve grip aşısının yararları hakkında bültenler ve e-postalar gibi kurum içi iletişim araçlarıyla bilgilendirilmesidir. Çalışanlar arasında aşılanmayı artırmanın bir başka yolu, ücretsiz veya düşük maliyetli aşıların erişiminin çalışanlara iş yerinde sağlanmasıdır.