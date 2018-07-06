Ofis çalışanları nasıl beslenmeli? İşte ofis çalışanları için beslenme önerileri

Çalışma hayatında günün önemli bir bölümü ofislerde geçiyor. Beslenme ihtiyacının önemli bir bölümünün de ofislerde, çalışma alanına yakın yerlerde karşılandığını belirten Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Günlük koşuşturmalar arasında özellikle ofis çalışanları çoğu zaman yemek yemek için fırsat bulamıyor, bilerek atlıyor veya unutuyor” açıklamasında bulunarak çalışma hayatında güçlü bir fiziksel ve zihinsel performans için beslenmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Yapılan işin niteliğine göre, çalışanın toplam enerji ve besin ihtiyacı değişkenlik göstermekle birlikte temel yaklaşım olarak düzen ve denge benimsenerek ihtiyaca uygun beslenme planı uygulanması oldukça önemli. Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, ofis çalışanlarına 7 sağlıklı beslenme önerisinde bulundu.

KAHVALTIYI SİMİTLE GEÇİŞTİRMEYİN



Günün enerji dengesini oluşturmak ve korumak açısında bakıldığında kahvaltı, en önemli öğündür. Ofis çalışanları çoğu zaman bu öğünü atlar veya poğaça, simit gibi hızlı atıştırılan yiyeceklerle geçiştirir. Ancak kahvaltı sadece karbonhidrat ve yağ içeren besinlerden değil, protein, lif, vitamin ve mineral kaynağı besinlerin de olduğu dengeli bir öğün içeriğine sahip olmalıdır. Poğaça, simit ve çaydan oluşan bir kahvaltı yerine peynirli bir sandviç ve bir meyve daha dengeli bir kahvaltı seçeneğidir. Sandviçler akşamdan evde de hazırlanabilir.