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Ofis çalışanları nasıl beslenmeli? İşte ofis çalışanları için beslenme önerileri

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.07.2018 11:02 | Son Güncelleme

Hızlı ve kolay tüketilecek yiyeceklere yönelen ofis çalışanları için sağlıklı beslenme çok daha önemli bir noktada tutulmalıdır. Başka işlere oranla daha az hareket eden ofis çalışanları ne kadar pratik yöntemlere başvurursa o kadar fazla kilo almaktadır. Peki ofis çalışanlarının sağlıklı beslenmek için ne yemesi, nelere dikkat etmesi gerekmekdir? işte ofis çalışanları için sağlıklı beslenme önerileri...

Ofis çalışanları nasıl beslenmeli? İşte ofis çalışanları için beslenme önerileri

Çalışma hayatında günün önemli bir bölümü ofislerde geçiyor. Beslenme ihtiyacının önemli bir bölümünün de ofislerde, çalışma alanına yakın yerlerde karşılandığını belirten Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Günlük koşuşturmalar arasında özellikle ofis çalışanları çoğu zaman yemek yemek için fırsat bulamıyor, bilerek atlıyor veya unutuyor” açıklamasında bulunarak çalışma hayatında güçlü bir fiziksel ve zihinsel performans için beslenmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Yapılan işin niteliğine göre, çalışanın toplam enerji ve besin ihtiyacı değişkenlik göstermekle birlikte temel yaklaşım olarak düzen ve denge benimsenerek ihtiyaca uygun beslenme planı uygulanması oldukça önemli. Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, ofis çalışanlarına 7 sağlıklı beslenme önerisinde bulundu.

KAHVALTIYI SİMİTLE GEÇİŞTİRMEYİN

Günün enerji dengesini oluşturmak ve korumak açısında bakıldığında kahvaltı, en önemli öğündür. Ofis çalışanları çoğu zaman bu öğünü atlar veya poğaça, simit gibi hızlı atıştırılan yiyeceklerle geçiştirir. Ancak kahvaltı sadece karbonhidrat ve yağ içeren besinlerden değil, protein, lif, vitamin ve mineral kaynağı besinlerin de olduğu dengeli bir öğün içeriğine sahip olmalıdır. Poğaça, simit ve çaydan oluşan bir kahvaltı yerine peynirli bir sandviç ve bir meyve daha dengeli bir kahvaltı seçeneğidir. Sandviçler akşamdan evde de hazırlanabilir.

BİSKÜVİ VE HAMUR İŞLERİNDEN UZAK DURULMALI

Ofis çalışanlarının en sık yaptığı hatalardan biri gün içinde sağlıksız atıştırmalıkların olduğu ara öğünler tüketmeleri. Yanınızda bulunduracağınız taze ve kuru meyveler, küçük hazırlanmış sandviçler, ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişler, gofret, kraker, bisküvi gibi sadece yağ, şeker ve undan oluşan yiyeceklerden çok daha sağlıklı, besleyici ve beslenme kalitesini iyileştiren seçeneklerdir.

ARA ÖĞÜNLERİ SAĞLIKLI BESİNLERDEN SEÇİLMELİ

Ofislerde ara öğünlerde seçenek sunan yiyecek-içecek otomatları da bulunmaktadır. Buralardan da kuru yemiş, kuru ya da taze meyveler, şekersiz içecekler gibi doğru seçimler yapılmalı.

TOPLANTILARDA KURU PASTA VE İKRAMLARIN TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ

Ofis ikramları da daha küçük porsiyonlarda ve sağlıklı seçeneklerden oluşmalı.Doğum günü kutlamalarında ya da toplantı ikramlarında pasta, kurabiye gibi hamur işi ürünler yerine taze veya kuru meyveler tercih edilebilir.

EVDE DETOKS İÇECEKLER HAZIRLANABİLİR

Son zamanlarda gittikçe artan bir trend olan detoks içecekleri de zindelik sağlamaya ve enerjiniz düzenlemeye yardımcı olur. Pek çok taze sebze, meyve ve baharatı kullanarak evde hazırlayacağınız detoks içecekleri hem vitamin mineral desteği sağlar hem de vücudu toksinlerden arındırarak kendinizi zinde ve aktif hissetmenize yardımcı olur.

SU TÜKETİMİ İHMAL EDİLMEMELİ

Günlük sıvı ihtiyacı sadece kahve, çay gibi içeceklerle karşılanmamalı mutlaka “su” da içilmelidir. Su içmekte zorlanıyorsanız nane, maydanoz gibi taze otlar, limon, zencefil, çubuk tarçın, karanfil gibi aromatik baharatlar kullanarak aromalı sular hazırlayabilir ve bunları tüketebilirsiniz.

MUTLAKA SPOR YAPILMALI

Ofisteki çalışma hayatı, genelde masa başında, kişilerin hareketini azaltan, ulaşımda için daha çok araç kullanılan ve yürüyüşün az olduğu, kişiyi inaktif bir hayata yönlendirir. Bu nedenle yürüyüş için tüm fırsatları kullanmak ve mümkün ise düzenli spor yapmak, hem çalışma hayatının getirdiği stresle başa çıkmada hem de sağlığı korumada oldukça önemlidir.

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