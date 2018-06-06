Öğrenciler '+18' içecekler konusunda bilgilendirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde öğrenciler, üzerlerinde '+18' yazan içecekler konusunda bilgilendirildi.
Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,Bakanlığın 2018-2022 yılları arasında belirlediği stratejik eylem planı çerçevesinde kent merkezi ve ilçelerde ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim planına başladı.Müdürlük tarafından yapılan açıklamada 2018 yılının ilk altı ayında 149 eğitim programı düzenlendiği ve bu kapsamda 9 bin 822 öğrenciye güvenli gıda eğitimi verildiği ifade edildi. Yetkililer, eğitimlerde çocuklara el yıkamanın öneminden, gıdaların insanları nasıl hasta edebileceği konusuna kadar bilgilendirme yapıldığını söyledi. Eğitim programlarında öğrenciler üzerlerinde '+18' yazan içecekler konusunda da uyarıldı. Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, "Eğitim programlarımızda özellikle gün içerisinde içilen bazı içeceklerin üzerinde '+18' yazmasına rağmen kontrolsüz bir şekilde tüketilmeleri halinde ilerleyen yıllarda metabolizmada ortaya çıkabilecek tehditlere dikkat çekildi. Çocuklarımıza çağın hastalığı olan obeziteye karşı da uyarılarda bulunuldu" diye belirtti.
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