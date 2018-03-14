Öğrenciler teknoloji bağımlılığı ve kolon kanseri farkındalığı için yürüdü

Tekirdağ’da Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası ile ‘Mart Ayı Kolon Kanseri Farkındalık Etkinlikleri’ kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi.

Uçmakdere yürüyüş parkurunda düzenlenen doğa yürüyüşüne, 60 öğrenci ile birlikte Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Bayram Zengin de katıldı. Doğa yürüyüşünde öğrencilere teknoloji ve internet bağımlılığı ile kolon kanseri hakkında bilgilendirme yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı araç temini yaparken, parkurda katılımcılara Zirve Dağcılık ekibi de rehberlik etti.