Öğrenciler 'Trafik Işıkları' modeli ile sağlıklı beslenmeye teşvik edildi

İSTANBUL, (DHA) TÜRK Böbrek Vakfı (TBV), gıdalardaki şeker ve tuz oranına dikkat çekmek ve ilköğretim öğrencileri başta olmak üzere sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek için trafik ışıklarıyla eğitim verdi. Vakıf ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na tüm paketli gıdalara kırmızı, sarı ve yeşil renkte uyarı koyarak içeriğindeki şekere ve tuz miktarına dikkat edilmesini sağlayan "Trafik Işıkları" modeli önerisinde bulundu. İrlanda Kalp Vakfı'nın çalışmasından örnek alınan "Trafik Işıkları" modeli tüketicilerin daha sağlıklı seçimler yapmasını sağlayacak. Paketlere koyulacak kırmızı uyarı, söz konusu ürünün tüketilmemesi veya oldukça sınırlı tüketilmesi gereğini işaret ediyor. Sarı renkli uyarı, her 100 gramında en az 0,3, en fazla 1,5 gram tuz ile en az 5, en fazla 22,5 gram şeker içeren gıdaları kapsıyor. Bu tür yiyeceklerin ve içeceklerin dikkatle tüketilmesi öneriliyor. Yeşil renkli uyarı ise güvenle tüketilebilecek ürünleri kapsıyor. Bu gruptaki gıdaların 100 gramında 0,3 gramdan daha az tuz ile 5 gramdan daha az şeker bulunuyor.

BESLENME EĞİTİMİ TRAFİK IŞIKLARIYLA VERİLDİ Projenin tanıtımı ve ilk uygulaması Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Timur Tuğral, Sporcu Hasan Yalnızoğlu ve Murat Kölük İlköğretim Okulu öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. İBB Sosyal Tesisleri, trafik eğitim parkurunda yapılan etkinlikte tuz ve şeker miktarları ile gıdaların uygun, uygun olmayan ve dikkatli tüketilmesi gereken durumları trafik ışıkları ile uygulamalı olarak gösterildi. TUZ VE ŞEKER MİKTARINA DİKKAT ÇEKİLDİ Proje ile ilgili açıklama yapan Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, “Vakıf olarak, ülkemizde böbrek sağlığının korunması ve kronik böbrek yetmezliğinin önlenmesi adına pek çok çalışma yürütüyor ve projelere imza atıyoruz. Bu defa ise günümüzde yoğun olarak tüketilmeye başlanan ambalajlı yiyecek ve içecek içeriklerinin daha kolay anlaşılır olması ve kişilerde farkındalık yaratılması adına harekete geçtik. Söz konusu proje etiketlerde özellikle tuz ve şeker miktarının ‘trafik ışıklar modeli’ ile belirtilmesini, fazlasının kırmızı, ortasının sarı ve azının yeşil olacak şekilde işaretlenmesini hedefliyor” dedi.