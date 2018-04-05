Öğrencilerden sağlık taraması

Alaçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, vatandaşlara yönelik Cumhuriyet Meydanı’nda sağlık taraması gerçekleştirdi.
Alaçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Alaçam Cumhuriyet Meydanı’nda bir stant oluşturdu. Hazırlanan stantta öğrenciler önce vatandaşların tansiyonunu, ardından kan şekerlerini ölçtü. Sorumlu öğretmenler Hasta Yaşlı Bölüm Başkanı Nuray Kutar, hasta yaşlı öğretmeni Fadime Tazegül Yılmaz ve 12 öğrenci tarafından açılan stantta diyabete dikkat çeken broşürler dağıttılar. Bazı vatandaşların tansiyon ve kan şekerlerinin yüksek olduğu ve bundan haberdar olmadığı belirtilirken, tıbbi yardım için polikliniklere yönlendirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 300 kişi sağlık taramasından geçirildi.
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