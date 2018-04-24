Elazığ’da öğrencilere "Hijyen ve Obezite" semineri verildi.
Medical Park Elazığ Hastanesi doktorları tarafından Şehit Mehmet Öter Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencilerine “Hijyen ve obezite” semineri verildi. Diyetisyen Neslihan Yumakgil obezite, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özcan Deveci ise, hijyen hakkında bilgi vererek, temizlik ve hijyenin önemine değindi.
Enfeksiyon hastalıklarını önlemede bazı önlemlerin olduğunu belirten Doç. Dr. Özcan Deveci,"Bunlardan bir tanesi de hijyen yani kişiye yönelik hijyen. Çevreye yönelik hijyen. Burada en önemli basamak da el hijyenidir. Özellikle hastane enfeksiyonlarını önlemede en etkili yol el hijyenidir"dedi.
Hastane enfeksiyonlarını önlemenin en önemli yolunun el hijyenine dikkat edilmesi olduğuna değinen Deveci," Buradaki okulumuzda otelcilik meslek okulu olduğu için özellikle gıda sektöründe çalışanların bu hijyene dikkat etmesi gerekiyor. Gerek çevresel, gerek kişisel hijyen bu konuda da öğrencilere gerekli bilgiler verildi. El hijyeni ve diğer temizlik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirme yaptı. Çağımızda gerekli temizlik malzemelerine en kısa şekilde ve en uygun şekilde ulaşılabiliyor. Yeter ki insanlar bu hijyen kurallarına uygun bir şekilde davransınlar”diye konuştu.
Okulun Müdür Yardımcısı Sadrettin Bayram ise, seminerle öğrencilerin hijyen ve özellikle son çağın vebası olan obezite konularında bilgilendirildiğini kaydetti.
Seminere, hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, Diyetisyen Neslihan Yumakgil, Doç. Dr. Özcan Deveci, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.
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