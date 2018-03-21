HABER

Öğrencilere sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.03.2018 10:59 | Son Güncelleme

Çocuk Sağlığı ve Uzmanı Uz.

Öğrencilere sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı

Çocuk Sağlığı ve Uzmanı Uz. Dr. Zeliha Küçüktaş, bir araya geldiği öğrencilere sağlıklı beslenmenin önemini aktardı.
Özel Teknoloji Fen Okulları öğrencileri, Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Uzmanı Uz. Dr. Zeliha Küçüktaş’ın sağlıklı beslenme konusunda değindiklerini can kulağı ile dinledi. Küçüktaş, kahvaltı öğününün özellikle küçük yaşlarda gelişim açısından önemini vurgularken, aşırı şekerli gıdalardan kaçınmak gerektiğini söyledi. Küçüktaş, "Gelişim çağındaki çocuklarda sağlıklı beslenmeye dikkat etmemiz gerekir. Fast food gibi, çocukların ve gençlerin tercih ettiği yeme alışkanlığı, sağlıklarını olumsuz yönde etkilediği gibi, uykusuzluk, halsizlik gibi durumlara da sebep olmaktadır" dedi.
Beslenme alışkanlıkları ile ilgili Tekfen öğrencileri ile sohbet eden Uz. Dr. Zeliha Küçüktaş, öğrencilerin sorularına da cevap vermeyi ihmal etmedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sağlıklı yaşam araçları projesi rekor kırdı

Sağlıklı yaşam araçları projesi rekor kırdı

Bel soğukluğu (gonore) nedir, belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Bel soğukluğu (gonore) nedir, belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Down sendromu için 1 yaşında müdahale çok geç!

Down sendromu için 1 yaşında müdahale çok geç!

Mide botoksu ile zayıflamak mümkün!

Mide botoksu ile zayıflamak mümkün!

Uzun süren ishalin 10 nedeni!

Uzun süren ishalin 10 nedeni!

Bağışıklığı güçlendiriyor hastalıklardan koruyor

Bağışıklığı güçlendiriyor hastalıklardan koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.