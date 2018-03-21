Öğrencilere sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı

Çocuk Sağlığı ve Uzmanı Uz. Dr. Zeliha Küçüktaş, bir araya geldiği öğrencilere sağlıklı beslenmenin önemini aktardı.

Özel Teknoloji Fen Okulları öğrencileri, Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Uzmanı Uz. Dr. Zeliha Küçüktaş’ın sağlıklı beslenme konusunda değindiklerini can kulağı ile dinledi. Küçüktaş, kahvaltı öğününün özellikle küçük yaşlarda gelişim açısından önemini vurgularken, aşırı şekerli gıdalardan kaçınmak gerektiğini söyledi. Küçüktaş, "Gelişim çağındaki çocuklarda sağlıklı beslenmeye dikkat etmemiz gerekir. Fast food gibi, çocukların ve gençlerin tercih ettiği yeme alışkanlığı, sağlıklarını olumsuz yönde etkilediği gibi, uykusuzluk, halsizlik gibi durumlara da sebep olmaktadır" dedi.

Beslenme alışkanlıkları ile ilgili Tekfen öğrencileri ile sohbet eden Uz. Dr. Zeliha Küçüktaş, öğrencilerin sorularına da cevap vermeyi ihmal etmedi.