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Öğrencilerin ağız ve diş sağlığı ön planda tutuluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.03.2018 17:32 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen diş macunu ve diş fırçaları ilkokullarda dağıtılmaya başladı.Adıyaman Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, Adıyaman genelinde ki 335 anaokulu ve ilkokul öğrencilerine diş fırçası ve macunu verilecek.

Öğrencilerin ağız ve diş sağlığı ön planda tutuluyor

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen diş macunu ve diş fırçaları ilkokullarda dağıtılmaya başladı.
Adıyaman Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, Adıyaman genelinde ki 335 anaokulu ve ilkokul öğrencilerine diş fırçası ve macunu verilecek. Önceki dönemlerde de diş macunu ve fırçası dağıtan Sağlık Bakanlığı 2. turda İlkokul 1,2, 3 ve anasınıfı öğrencilerine dağıtılması için 78 bin adet diş fırçası, diş macununu muhafaza çantasıyla birlikte Adıyaman’a gönderdi.
Dağıtımların başladığı belirten yetkililer bir hafta içerisinde 3 bin öğrenciye dağıtım yapıldığını, bunun yanında florürlü vernik uygulamasında da hedefin 41 bin 848 öğrenci olduğunu dile getirdi.
Öğrenciler ise, diş fırçası ve macununun dağıtılmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.

Öğrencilerin ağız ve diş sağlığı ön planda tutuluyor

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