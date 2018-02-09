Öksürük gece uykusunu bölüyorsa dikkat!

Hırıltının nedenleri bronş(oil)lerde oluşan tıkanmadır. Bu nedenden dolayı zorlanarak giren çıkan hava ıslık sesine benzer bir ses çıkarmaya başlar. Çocuğunuzun bu durumda oksijen alımını artırmak için daha hızlı ve daha sık bir şekilde nefes almaya başladığını fark edebilirsiniz. Anne babalar bu durumu genelde çocuğum sanki karnından nefes alıyor gibiydi diyerek tanımlar.

Nasıl fark edilir?



Hırıltı nefes almak birden fazla bulguyla beraber oluşabilir:

Çocuktaki nefes sayısının artması

Çocuğun daha çok nefes alabilmek için burun kanatlarının açılıp kapanması

Aynı nedenden dolayı kaburga kasları ve diyagramın etrafındaki kasların kasılıp gevşemesi

Daha çok nefes verirken görülen hırıltı, göğse bastırılması ile kedi mırıltısına benzer.

Hırıltıya karşı evde neler yapabilirsiniz?



Çocuklarda hırıltı genelde viral enfeksiyonlar kaynaklı olduğundan, yakın temastan kaçınılmalı, evde sık sık eller yıkanmalı. Ev ortamı temiz tutulmalı, sigara dumanı, kimyasal hava kirleticiler olmamalı, odanın nemi 40-45 derece, sıcaklık 22-24 derece arasında olmalıdır. Sıvı alımını artırmak, burun ve boğazdaki sekresyonları temizlemek önerilir.