Okul çantalarında ev yapımı atıştırmalıklar olsun

Sömestr bitti. Ders zili çaldı, çocuklar tatilden döndü. Peki, tatil boyunca evde sağlıklı besinler tüketmesi için yoğun çabalar verdiğiniz çocuğunuzu, okul döneminde sağlıksız hazır gıdalardan nasıl uzak tutacaksınız? Uzmanların sağlığa zararlı olduğunu belirttikleri fakat çocukların radarında olan cips, şekerleme gibi hazır gıdaları çocuklarımızdan uzak tutmak için aslında birçok neden var. Bu gıdalar çocuklara besleyici bir katkı sunmazken kalori yüklemeleriyle de obeziteden yeme düzensizliğine kadar birçok soruna davetiye çıkarıyor. Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu bu konuda velilere büyük görev düştüğünü belirterek hatırlattı: “Çocukların derslerdeki başarısı, beslenme kalitesiyle doğru orantılı. Sağlıksız beslenen çocukların hem fiziksel hem de zekâ gelişiminde aksaklıklar görülebilir. Bu nedenle çocukların çantasına hazır paket kekler vb. ürünleri koymak yerine evde beyaz peynirli, kaşarlı, Burgu peynirli küçük sandviçler hazırlayıp yanında meyve de koyarak bir ara öğün oluşturabilirsiniz.”

“ÇOCUK İÇİN ARA ÖĞÜN ŞART”



Çocukların günlük enerji ve besin ögeleri gereksinimlerini ana öğünler ile karşılayamadıklarını ifade eden Prof. Garipağaoğlu, şöyle devam etti: “Çocukların mide kapasiteleri sınırlıdır. İştahları değişkendir. Bu nedenle ara öğünlere ihtiyaç duyarlar. Dikkatli ve özenle seçilen besinlerden oluşan ara öğünler, çocuklarda günlük beslenmenin tamamlayıcısı olur ve büyüme-gelişmenin sağlanması ile doğru bir beslenme alışkanlığının kazandırılmasında ve sürdürülmesinde önemi büyüktür. Ayrıca bu ara öğünler, çocuklarda görülen mikronütrient eksikliklerin yani demir, kobalt, krom, bakır, iyot, manganez, selenyum, çinko ve molibden ile vitamin içeren mikro besin eksikliklerinin önlenmesine yardımcı olur.”

BAKANLIK DA DÜZENLEME YAPMIŞTI



Öyle ki bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı da bir çalışma başlatmış ve okul kantinlerinde satışı yasak olacak gıdalar listesi çıkarmıştı. Bakanlığın bu listesine göre; içme suyu, ayran ve pastörize süt dışında kalan her türlü içeceğin ve kızartma, cips, çikolata, gofret, kek ve şekerlemelerin satışına kısıtlama getirilmişti. Peynir, haşlanmış yumurta, taze sıkılmış meyve suyu, kuruyemiş gibi gıdaları da satışı uygun bulunan besinler olarak listede yer alıyor.