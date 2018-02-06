Okula uyum bir haftadan fazla sürüyorsa dikkat!

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, iki haftalık tatilin ardından başlayan okulla beraber yeni uyum sürecinin başladığına dikkat çekti.

Yeni düzen için bir hafta gerekiyor



Rutin bir yaşam düzeni ardından uyku, beslenme, günlük aktivite değişimlerinde organizmanın birtakım fiziksel ve psikolojik reaksiyonlar verdiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, “Günlük ritmimiz değişince yeni bir düzen oluşması için en az 1 hafta gerekebiliyor.

Çocuklarımızın çoğunda da bu iki haftalık tatilde sabah kalkma akşam yatma saatleri daha esnek hale geldi. Beslenme saatleri değişkenlik gösterdi. Aktiviteler değişti. Dolayısıyla tekrar bir yaşam disiplini oluşturmak aile ve çocuk açısından biraz kaygılı ve stresli bir dönem olabilir” uyarısında bulundu.

Uykudan önce rahatlatan aktiviteler yapılmalı



Bozulan uyku düzeninin yeniden düzenlenmesinin bazı önlemlerle mümkün olabileceğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, “Uykuyu düzenleme çalışmalarında ilk yapılması gereken sabah kalkış saatini düzenlemektir. Akşam yatma saati öncesi hareketli aktiviteler yerine sakin aktivitelerle yatak odasında geçirilen zaman iyi olacaktır. Kitap okuma, sohbet etme, nefes egzersizleri, hafif bir müzik eşliğinde gevşeme çalışması yararlı olabilir” dedi.