HABER

Okula uyum bir haftadan fazla sürüyorsa dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ | 06.02.2018 16:33 | Son Güncelleme

İki haftalık sömestr tatilinin ardından çocuklarda okula uyum süreci bir hafta sürebilir. Uyku, beslenme ve ders çalışma düzeninin rutin hale dönüşmesi, alınacak bazı önlemlerle mümkün. Bu sürecin uzamasının çözülememiş sorunların habercisi olabileceğini belirten uzmanlara göre, ayrılma kaygısı, sosyal fobi, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar, uzun bir aradan sonra tekrar evden aileden uzaklaşmakta zorlanırlar, okula karşı isteksizlik, korku ve okul fobisi yaşayabilirler.

Okula uyum bir haftadan fazla sürüyorsa dikkat!

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, iki haftalık tatilin ardından başlayan okulla beraber yeni uyum sürecinin başladığına dikkat çekti.

Yeni düzen için bir hafta gerekiyor

Rutin bir yaşam düzeni ardından uyku, beslenme, günlük aktivite değişimlerinde organizmanın birtakım fiziksel ve psikolojik reaksiyonlar verdiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, “Günlük ritmimiz değişince yeni bir düzen oluşması için en az 1 hafta gerekebiliyor.

Çocuklarımızın çoğunda da bu iki haftalık tatilde sabah kalkma akşam yatma saatleri daha esnek hale geldi. Beslenme saatleri değişkenlik gösterdi. Aktiviteler değişti. Dolayısıyla tekrar bir yaşam disiplini oluşturmak aile ve çocuk açısından biraz kaygılı ve stresli bir dönem olabilir” uyarısında bulundu.

Uykudan önce rahatlatan aktiviteler yapılmalı

Bozulan uyku düzeninin yeniden düzenlenmesinin bazı önlemlerle mümkün olabileceğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, “Uykuyu düzenleme çalışmalarında ilk yapılması gereken sabah kalkış saatini düzenlemektir. Akşam yatma saati öncesi hareketli aktiviteler yerine sakin aktivitelerle yatak odasında geçirilen zaman iyi olacaktır. Kitap okuma, sohbet etme, nefes egzersizleri, hafif bir müzik eşliğinde gevşeme çalışması yararlı olabilir” dedi.

Bu önerilere kulak verin

Düzensiz bir dönemin ardından ders ve okula uyum sürecinin normal ritme ulaşmasının bir haftayı bulabileceğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayın, anne babalara şu tavsiyelerde bulundu:

“Çocuğa öğüt verme, eleştiri, başka çocuklarla kıyaslama yapma, çok katı cezalar verme uygun yöntemler değildir. Ona bu düzeni oluşturmada yardımcı olmak gerekir.

Samimi, sıcak bir yaklaşımla anlaşmalar yapmak en doğru yoldur.

Direnç gösteren çocuklar ya psikiyatrik bir sorun yaşıyordur ya da ailenin kararlılığı zayıftır, disiplin oluşturamıyordur.

Öğrenme güçlüğü dikkat sorunları, kaygı gibi psikiyatrik sorunlar olabilir. Bir uzman yardımı almak, sürecin uzamaması, çocuğun gelişimi açısından önemlidir.

Aile ve çocuğun yaşam düzeni ve ihtiyaçlarına yönelik günlük haftalık programlar yapılıp takip edilebilir ve motivasyon açısından haftanın sonuna ödül, bir aktivite koymak, çalışmayı keyifli hale getirebilir.”

Sürecin uzaması bir sorunun habercisi olabilir

Rutin yaşama dönmede gecikmenin ve bu sürecin uzamasının çocukta bir sorunun habercisi olabileceğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, şunları söyledi:

“Eğer süreç uzuyor ise bu durum var olan çözülmemiş sorunların habercisidir diyebiliriz. Bunlardan biri disiplin sorunudur; anne baba çocuğa disiplin oluşturma ve disiplini sürdürmekte zorlanıyor ise ortak yaklaşımları ve iyi bir iletişimleri yok ise çocukta da disiplin oluşmaz. Bu durumda çocuk kendisini yönetemez. İç disiplinini oluşturamaz. Yeni durumlara adaptasyonda ve organize olma, plan yapma, zamanını yönetme becerisi gelişmez. Veya ayrılma kaygısı, sosyal fobi yaşayan çocuklar, uzun bir aradan sonra tekrar evden aileden uzaklaşmakta zorlanırlar, okula karşı isteksizlik, korku ve okul fobisi yaşayabilirler. Dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar da tatil sonrası zor oluşturdukları ritmi kolay yakalayamazlar.”

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uyum problemi sömestr tatili dikkat eksikliği

En Çok Okunan Haberler

Plakada yeni dönem başlıyor

Plakada yeni dönem başlıyor

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şoke etti

Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şoke etti

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

Fenerbahçe'de Carlos Kameni ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de Carlos Kameni ile yollar ayrılıyor

İlginizi Çekebilir

Saç dökülmesinin 9 nedenine dikkat!

Saç dökülmesinin 9 nedenine dikkat!

Öpüşmenin sağlığa faydaları nelerdir?

Öpüşmenin sağlığa faydaları nelerdir?

Akciğer kanseri neden geç anlaşılıyor?

Akciğer kanseri neden geç anlaşılıyor?

Karda kışta bile terliyorsanız dikkat! 1 saatte kurtulabilirsiniz!

Karda kışta bile terliyorsanız dikkat! 1 saatte kurtulabilirsiniz!

Sigaraya savaş açtılar! Ücretsiz dağıtılacak!

Sigaraya savaş açtılar! Ücretsiz dağıtılacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hızlı yemek yiyenler dikkat!

Hızlı yemek yiyenler dikkat!

Bebeklere su vermek ölümcül sonuçlar doğurabilir!

Bebeklere su vermek ölümcül sonuçlar doğurabilir!

Loş ışık beynin yapısını değiştirebilir

Loş ışık beynin yapısını değiştirebilir

Bebeğinizin daha zeki doğması için 8 gebelik tüyosu

Bebeğinizin daha zeki doğması için 8 gebelik tüyosu

Sigara her 6 saniyede 1 kişinin hayatını yok ediyor!

Sigara her 6 saniyede 1 kişinin hayatını yok ediyor!

Eklem tedavisinde ’artroskopi’ yöntemi

Eklem tedavisinde ’artroskopi’ yöntemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.