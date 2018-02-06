Okula uyum bir haftadan fazla sürüyorsa dikkat!

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, iki haftalık tatilin ardından başlayan okulla beraber yeni uyum sürecinin başladığına dikkat çekti.
Yeni düzen için bir hafta gerekiyor
Rutin bir yaşam düzeni ardından uyku, beslenme, günlük aktivite değişimlerinde organizmanın birtakım fiziksel ve psikolojik reaksiyonlar verdiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, “Günlük ritmimiz değişince yeni bir düzen oluşması için en az 1 hafta gerekebiliyor.
Çocuklarımızın çoğunda da bu iki haftalık tatilde sabah kalkma akşam yatma saatleri daha esnek hale geldi. Beslenme saatleri değişkenlik gösterdi. Aktiviteler değişti. Dolayısıyla tekrar bir yaşam disiplini oluşturmak aile ve çocuk açısından biraz kaygılı ve stresli bir dönem olabilir” uyarısında bulundu.
Uykudan önce rahatlatan aktiviteler yapılmalı
Bozulan uyku düzeninin yeniden düzenlenmesinin bazı önlemlerle mümkün olabileceğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, “Uykuyu düzenleme çalışmalarında ilk yapılması gereken sabah kalkış saatini düzenlemektir. Akşam yatma saati öncesi hareketli aktiviteler yerine sakin aktivitelerle yatak odasında geçirilen zaman iyi olacaktır. Kitap okuma, sohbet etme, nefes egzersizleri, hafif bir müzik eşliğinde gevşeme çalışması yararlı olabilir” dedi.
Bu önerilere kulak verin
Düzensiz bir dönemin ardından ders ve okula uyum sürecinin normal ritme ulaşmasının bir haftayı bulabileceğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayın, anne babalara şu tavsiyelerde bulundu:
“Çocuğa öğüt verme, eleştiri, başka çocuklarla kıyaslama yapma, çok katı cezalar verme uygun yöntemler değildir. Ona bu düzeni oluşturmada yardımcı olmak gerekir.
Samimi, sıcak bir yaklaşımla anlaşmalar yapmak en doğru yoldur.
Direnç gösteren çocuklar ya psikiyatrik bir sorun yaşıyordur ya da ailenin kararlılığı zayıftır, disiplin oluşturamıyordur.
Öğrenme güçlüğü dikkat sorunları, kaygı gibi psikiyatrik sorunlar olabilir. Bir uzman yardımı almak, sürecin uzamaması, çocuğun gelişimi açısından önemlidir.
Aile ve çocuğun yaşam düzeni ve ihtiyaçlarına yönelik günlük haftalık programlar yapılıp takip edilebilir ve motivasyon açısından haftanın sonuna ödül, bir aktivite koymak, çalışmayı keyifli hale getirebilir.”
Sürecin uzaması bir sorunun habercisi olabilir
Rutin yaşama dönmede gecikmenin ve bu sürecin uzamasının çocukta bir sorunun habercisi olabileceğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, şunları söyledi:
“Eğer süreç uzuyor ise bu durum var olan çözülmemiş sorunların habercisidir diyebiliriz. Bunlardan biri disiplin sorunudur; anne baba çocuğa disiplin oluşturma ve disiplini sürdürmekte zorlanıyor ise ortak yaklaşımları ve iyi bir iletişimleri yok ise çocukta da disiplin oluşmaz. Bu durumda çocuk kendisini yönetemez. İç disiplinini oluşturamaz. Yeni durumlara adaptasyonda ve organize olma, plan yapma, zamanını yönetme becerisi gelişmez. Veya ayrılma kaygısı, sosyal fobi yaşayan çocuklar, uzun bir aradan sonra tekrar evden aileden uzaklaşmakta zorlanırlar, okula karşı isteksizlik, korku ve okul fobisi yaşayabilirler. Dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar da tatil sonrası zor oluşturdukları ritmi kolay yakalayamazlar.”
Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor
Rusya'dan şaşırtan karar! Türkiye’den yardım istedi!
Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı
YPG'li teröristten kan donduran görüntü: Kurşuna dizdi!
Hastanede dehşet! Öz kızını boğarak öldürmeye çalıştı!
PTT Messenger Android İOS ve bilgisayarlar için geliyor
Vatandaş sokakta görür görmez donup kaldı!
MHP lideri Bahçeli: 'Gerekirse ben de bozkurt gibi Afrin'e giderim'
Dünyanın en küçük seri katili 3 can almış!
İşte Samsung'un son sürprizi: Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus
İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum